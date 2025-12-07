İstanbul'da sağanak faciası! Yol çöktü, araçlar dereye uçtu

İstanbul Valiliği'nin kent genelinde beklenen gök gürültülü sağanak nedeniyle verdiği sarı kodlu meteorolojik uyarının ardından megakentte gece saatlerinden bu yana kuvvetli yağış etkili oldu.

YOL ÇÖKTÜ, İKİ ARAÇ DEREYE DÜŞTÜ

Sarıyer ilçesi Kilyos mevkiinde sabaha karşı etkili olan şiddetli sağanak, dere taşmalarına ve altyapı sorunlarına sebebiyet verdi. İCA tarafından inşa edilen Kilyos Tünel şantiyesinde yol çökmesi yaşandı; çökme sonucu bir pikap ile kamyonet dereye sürüklendi.

RESTORAN SULAR ALTINDA KALDI

Aynı bölgede taşan sular, yakındaki bir restoranın bodrum katına kadar ulaştı ve iş yerini kullanılmaz hale getirdi. Sel nedeniyle restoranın bahçesi ve bodrum katında metrelerce su birikti. İşletme sahibi Hakan Kaptan, gece saatlerinde iş yerini kapatıp evine giderken yaşanan durumun kendileri için büyük kayıp oluşturduğunu belirtti. Kaptan, "Dereyi tünel çalışması kapatmış, üzerine yol yapılmış. 11 yıldır hizmet verdiğimiz işletme ilk kez sular altında kaldı. Bodrumda elektrik ve kablolardan dolayı patlama sesi duyduk, korktuk. 40 çalışanımız ne yapacağımızı şaşırdı" dedi.

YETKİLİLERDEN HIZLI MÜDAHALE

Olayın ardından AFAD, itfaiye ve AKUT ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Ekipler, restoran ve çevresindeki sel sularını tahliye ederek hasar tespit çalışmalarına başladı. Sarıyer Kaymakamlığı ve ilgili bakanlık yetkilileri, işletmede incelemelerde bulunmak üzere bölgeye ekip göndereceklerini duyurdu.

SARIYER'DE METREKAREYE 50.8 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

Öte yandan, meteorolojik verilere göre, 7 Aralık saat 06.00'da yapılan ölçümlerde son 24 saatte İstanbul'da en fazla yağışın metrekareye 50.8 kilogram ile Sarıyer'e düştüğü öğrenildi. Sarıyer'i 33.5 kilogram ile Beykoz, 32.2 kilogram ile Üsküdar izledi. İstanbul Havalimanı bölgesinde 30.2 kilogram, Bakırköy'de 29.2 kilogram, Ümraniye ve Üsküdar'da ise 23 kilogram yağış kaydedildi.

Terkos Barajı'nda metrekareye 22.2 kilogram, Ömerli Barajı'na ise 5.1 kilogram yağış düştüğü belirtildi. Kentte en az yağış alan ilçeler ise metrekareye 2.8 kilogram ile Pendik ve 1.3 kilogram ile Tuzla oldu.

Kaynak: DHA / İHA