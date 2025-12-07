Haberler

İstanbul'da sağanak faciası! Yol çöktü, araçlar dereye uçtu

İstanbul'da sağanak faciası! Yol çöktü, araçlar dereye uçtu Haber Videosunu İzle
İstanbul'da sağanak faciası! Yol çöktü, araçlar dereye uçtu
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da şiddetli sağanak etkili oldu. Megakentte cadde ve sokaklar göle döndü. Taşkınların meydana geldiği bazı ilçelerde araçlar sular altında kaldı. Sarıyer'de de kuvvetli yağış nedeniyle yolun çökmesi sonucu park halindeki bir pikap ile kamyonet dereye düştü. Aynı bölgede taşan sular, yakındaki bir restoranın bodrum katına kadar ulaştı ve iş yerini kullanılmaz hale getirdi.

İstanbul Valiliği'nin kent genelinde beklenen gök gürültülü sağanak nedeniyle verdiği sarı kodlu meteorolojik uyarının ardından megakentte gece saatlerinden bu yana kuvvetli yağış etkili oldu.

YOL ÇÖKTÜ, İKİ ARAÇ DEREYE DÜŞTÜ

Sarıyer ilçesi Kilyos mevkiinde sabaha karşı etkili olan şiddetli sağanak, dere taşmalarına ve altyapı sorunlarına sebebiyet verdi. İCA tarafından inşa edilen Kilyos Tünel şantiyesinde yol çökmesi yaşandı; çökme sonucu bir pikap ile kamyonet dereye sürüklendi.

İstanbul sağanak yağışa teslim! Sarıyer'de yol çöktü, iki araç dereye düştü

RESTORAN SULAR ALTINDA KALDI

Aynı bölgede taşan sular, yakındaki bir restoranın bodrum katına kadar ulaştı ve iş yerini kullanılmaz hale getirdi. Sel nedeniyle restoranın bahçesi ve bodrum katında metrelerce su birikti. İşletme sahibi Hakan Kaptan, gece saatlerinde iş yerini kapatıp evine giderken yaşanan durumun kendileri için büyük kayıp oluşturduğunu belirtti. Kaptan, "Dereyi tünel çalışması kapatmış, üzerine yol yapılmış. 11 yıldır hizmet verdiğimiz işletme ilk kez sular altında kaldı. Bodrumda elektrik ve kablolardan dolayı patlama sesi duyduk, korktuk. 40 çalışanımız ne yapacağımızı şaşırdı" dedi.

İstanbul sağanak yağışa teslim! Sarıyer'de yol çöktü, iki araç dereye düştü

YETKİLİLERDEN HIZLI MÜDAHALE

Olayın ardından AFAD, itfaiye ve AKUT ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Ekipler, restoran ve çevresindeki sel sularını tahliye ederek hasar tespit çalışmalarına başladı. Sarıyer Kaymakamlığı ve ilgili bakanlık yetkilileri, işletmede incelemelerde bulunmak üzere bölgeye ekip göndereceklerini duyurdu.

İstanbul sağanak yağışa teslim! Sarıyer'de yol çöktü, iki araç dereye düştü

SARIYER'DE METREKAREYE 50.8 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

Öte yandan, meteorolojik verilere göre, 7 Aralık saat 06.00'da yapılan ölçümlerde son 24 saatte İstanbul'da en fazla yağışın metrekareye 50.8 kilogram ile Sarıyer'e düştüğü öğrenildi. Sarıyer'i 33.5 kilogram ile Beykoz, 32.2 kilogram ile Üsküdar izledi. İstanbul Havalimanı bölgesinde 30.2 kilogram, Bakırköy'de 29.2 kilogram, Ümraniye ve Üsküdar'da ise 23 kilogram yağış kaydedildi.

İstanbul sağanak yağışa teslim! Sarıyer'de yol çöktü, iki araç dereye düştü

Terkos Barajı'nda metrekareye 22.2 kilogram, Ömerli Barajı'na ise 5.1 kilogram yağış düştüğü belirtildi. Kentte en az yağış alan ilçeler ise metrekareye 2.8 kilogram ile Pendik ve 1.3 kilogram ile Tuzla oldu.

Kaynak: DHA / İHA

Umut Halavart
Haberler.com / Yaşam
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hamas tek şart sundu: Silahlarımızı bırakmaya hazırız

"Silahlarımızı bırakmaya hazırız" diyen Hamas'ın tek bir şartı var
Monaco-Galatasaray maçının hakemi belli oldu

Milyonların merakla beklediği dev maçı yönetecek
Trump: Yakında kara operasyonunu başlatıyoruz

ABD operasyona başlıyor: Her evi, nerede olduklarını biliyoruz
Zirveye damga vurdu! Suudi Arabistanlı yetkiliden İsrail'i küplere bindirecek çıkış

Suudi Arabistanlı yetkiliden İsrail'i küplere bindirecek mesaj
Hamas tek şart sundu: Silahlarımızı bırakmaya hazırız

"Silahlarımızı bırakmaya hazırız" diyen Hamas'ın tek bir şartı var
Karakolun önünde araç patladı! 3'ü polis 5 kişi feci şekilde can verdi

Karakolun önünde araç patladı! Çok sayıda polis hayatını kaybetti
Düğünlerinde söyledikleri şarkı başlarını yakmıştı! İddiaların odağındaki isim sessizliğini bozdu

İddiaların odağındaki isim konuştu! İşte telif davasının perde arkası
Gençlerbirliği'nden kendi sahasında sükseli galibiyet

Hayati maçta sükseli galibiyet! Gençlerbirliği'ne nefes aldırdı
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soygunda 10 gözaltı! Aralarında kayınpederi ve kayınvalidesi de var

Adliyeden kilolarca altın çalan katibin ailesi de gözaltına alındı
Fenerbahçe'ye Nelson Semedo'dan kötü haber

Yıldız isimden kötü haber: Haftalarca forma giyemeyecek
İlçe jandarma komutanı, silah kazasında hayatını kaybetti

Jandarma komutanı, makam odasında korkunç şekilde can verdi
ABD'de yayımlanan analiz Türkiye'yi yeni jeopolitik mimarinin merkezine koydu

ABD raporu ses getirdi! Türkiyesiz Karadeniz denklemi kurulamıyor
Türkiye'de 600'den fazla şubesi var! Akaryakıt devi 6 gün içinde satılacak

Dev şirket 6 gün içinde satılacak! Türkiye'de 600'den fazla şubesi var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.