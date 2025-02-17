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İstanbul okullar tatil mi SON DAKİKA? 18 Şubat Salı İstanbul okul yok mu (İstanbul Valiliği KAR TATİLİ AÇIKLAMASI)?

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Türkiye, yağışlı havanın etkisi altına girerken uyarılar da peş peşe gelmeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun pek çok bölümünde kuvvetli yağışların beklendiğini açıkladı. Peki, İstanbul okullar tatil mi SON DAKİKA?

Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Akdeniz Bölgesi ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda beklenen kuvvetli rüzgar ve kar yağışı nedeniyle uyarıda bulunuldu. İstanbul okullar tatil mi SON DAKİKA? 18 Şubat Salı İstanbul okul yok mu (İstanbul Valiliği KAR TATİLİ AÇIKLAMASI)?

10 SALI İSTANBUL OKULLAR TATİL Mİ?

10 Salı günü için İstanbul Valiliğinden henüz tatil duyurusu gelmedi.

Valilik uyarısı:

İstanbul okullar tatil mi SON DAKİKA? 18 Şubat Salı İstanbul okul yok mu (İstanbul Valiliği KAR TATİLİ AÇIKLAMASI)?


İstanbul HAVA DURUMU

İstanbul okullar tatil mi SON DAKİKA? 18 Şubat Salı İstanbul okul yok mu (İstanbul Valiliği KAR TATİLİ AÇIKLAMASI)?


METEOROLOJİ UYARDI

Genel Durum

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, Ülkemizin 18 Şubat 2025 Salı gününden itibaren Karadeniz üzerinden gelecek olan soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girmesi bekleniyor.

Kuzey yönlerden esmesi beklenen rüzgârlarla birlikte, hava sıcaklıklarının Salı günü kuzey kesimlerde, Çarşamba günü ise Ülkemiz genelinde hissedilir derecede (8 ila 12 °C) azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.

Soğuk ve yağışlı havanın Ülkemiz genelinde 1 hafta boyunca etkili olması beklenirken, kar yağışlarının kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer kuvvetli olacağı tahmin edilmektedir.

Meydana gelebilecek kar yağışı, buzlanma ve don olaylarına karşı; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hazırlayıp yayınladığı tahmin ve meteorolojik erken uyarıların takip edilmesi önem arz etmektedir.

Orta Karadeniz'in İç Kesimleri ile Kastamonu'da Kuvvetli Kar Yağışları Bekleniyor!

Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerinden itibaren Sinop'un iç ve yüksekleri ile Kastamonu'da, gece saatlerinden itibaren Samsun'un iç ve yüksekleri, Çorum, Amasya'nın yüksek kesimleri ile Salı günü sabah saatlerinden itibaren Ordu'nun yüksekleri ve yüksek kesimlerinden başlayarak zamanla Tokat'ta kuvvetli (5-20 cm), Sinop'un yükseklerinde yer yer yoğun (20 cm üzeri) kar yağışları beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Bolu ve Karabük'ün Yükseklerinde Kuvvetli Kar Yağışı Bekleniyor!

Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerinden itibaren Bolu ve Karabük illerinin yüksek kesimlerinde kuvvetli kar yağışı (5-15 cm) beklendiğinden başta Bolu Dağı Geçidi olmak üzere ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Denizlerimizde (Batı Karadeniz (Zonguldak Kastamonu arası) Fırtına Bekleniyor!

Batı Karadeniz'in doğusunda rüzgarın, yarın (17.02.2025 Salı) öğle saatlerinden sonra doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

Marmara'nın Kuzey ve Doğusu ile Batı Karadeniz'in Batısında Yerel Kuvvetli Yağışlara Dikkat!

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzeybatı kesimlerinde beklenen sağanak yağışların, Marmara'nın kuzey ve doğusu (İstanbul, Tekirdağ, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Edirne'nin güneyi, Kırklareli'nin güney ve doğusu) ile Batı Karadeniz'in batısında (Düzce, Zonguldak, Bartın) yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Zamanla Kırklareli'nin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek kuvvetli yağışlara bağlı olarak sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkati ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

azı illerimizde Çarşamba gününden itibaren önümüzdeki bir haftalık periyotta gerçekleşmesi beklenen en düşük hava sıcaklıklarının aşağıda belirtilen değerlere (°C) kadar düşmesi bekleniyor.

Ankara :-8

İstanbul :-1

İzmir :1

Konya :-8

Antalya :3

Bolu :-10

Samsun :-3

Trabzon :-2

Erzurum :-20

Diyarbakır :-5

İstanbul okullar tatil mi SON DAKİKA? 18 Şubat Salı İstanbul okul yok mu (İstanbul Valiliği KAR TATİLİ AÇIKLAMASI)?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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