İstanbul kurban satış ve kesim yerleri nereler? 2024 İstanbul'da hangi ilçelere kurban pazarları kuruluyor?

İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda kurulan kurban pazarları, vatandaşların kolayca ulaşabilecekleri noktalarda olacak şekilde planlanmış. Bu girişim, hem vatandaşların kurban alım sürecini kolaylaştırmaya hem de kurban kesimini kontrol altında tutmaya yardımcı olacaktır. İşte İstanbul'daki kurban satış ve kesim yeri noktaları…

KURBAN PAZARI KURULAN İLÇELER

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün yaklaşan Kurban Bayramı için 423 bölgede kurban satış ve kesim yerlerini belirlemesi oldukça önemli bir adım. Özellikle Avrupa Yakası ve Anadolu Yakası'nda kurulacak kurban pazarları, şehrin farklı bölgelerinden gelen vatandaşların rahatlıkla ulaşabileceği noktalarda olacak gibi görünüyor. Bu pazarlar, kurban alışverişini düzenli bir şekilde yapmayı ve kurban kesimini kontrol altında tutmayı amaçlamaktadır. İstanbul'da kurban pazarı kurulan başlıca ilçeler ise şu şekilde:

Avrupa Yakası:

Alibeyköy-Eyüpsultan

Çakmaklı-Büyükçekmece

Kayaşehir-Başakşehir

Kestanelik-Çatalca

Yeşilkent-Avcılar

Ferhatpaşa-Ataşehir

Kurnaköy-Pendik

Paşaköy-Sancaktepe

Anadolu Yakası:

Ferhatpaşa-Ataşehir

Paşaköy-Sancaktepe

Kurnaköy-Pendik

İstanbul'daki kurban satış ve kesim noktalarına buradan ulaşabilirsiniz.

İSTANBUL KURBAN KESİM YERLERİ NERELER?

İstanbul'da bu sene Avrupa Yakası'nda 5, Anadolu Yakası'nda ise 3 olmak üzere toplamda İBB'ye ait 8 tesiste kurban satışı ve kesim hizmeti sunulacak. İBB'nin kurban satış ve kesim alanları şu şekildedir: Alibeyköy-Eyüpsultan, Çakmaklı-Büyükçekmece, Kayaşehir-Başakşehir, Kestanelik-Çatalca, Yeşilkent-Avcılar, Ferhatpaşa-Ataşehir, Kurnaköy-Pendik, Paşaköy-Sancaktepe.

Ayrıca, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün belirlediği 423 noktada da kurban satışı gerçekleştirilecek. Bu durum, şehrin farklı bölgelerinden gelen vatandaşların kurban alımı için çeşitli seçeneklere sahip olacağını gösteriyor.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, yeterli sayıda kurbanlık hayvanın bulunduğunu ve kesim yerlerinin hazır olduğunu belirtti. Bu organizasyon, vatandaşların Kurban Bayramı öncesinde sorunsuz bir şekilde kurban alımını ve kesimini gerçekleştirebilmelerini sağlayacak gibi görünüyor. Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte bu hizmetlerin yoğun ilgi görmesi bekleniyor.