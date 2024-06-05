Üye Girişi
Haberler

İstanbul kurban satış ve kesim yerleri nereler? 2024 İstanbul'da hangi ilçelere kurban pazarları kuruluyor?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da Kurban Bayramı'na hazırlık devam ediyor gibi görünüyor! İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün belirlediği 423 noktada kurban satışı yapılacak olması, şehir genelindeki vatandaşların kurban alımı için çeşitli seçeneklere sahip olacağını gösteriyor. Peki, 2024 İstanbul kurban pazarı yerleri belli oldu mu? Kurban pazarları nerelerde kuruldu?

İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda kurulan kurban pazarları, vatandaşların kolayca ulaşabilecekleri noktalarda olacak şekilde planlanmış. Bu girişim, hem vatandaşların kurban alım sürecini kolaylaştırmaya hem de kurban kesimini kontrol altında tutmaya yardımcı olacaktır. İşte İstanbul'daki kurban satış ve kesim yeri noktaları…

KURBAN PAZARI KURULAN İLÇELER

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün yaklaşan Kurban Bayramı için 423 bölgede kurban satış ve kesim yerlerini belirlemesi oldukça önemli bir adım. Özellikle Avrupa Yakası ve Anadolu Yakası'nda kurulacak kurban pazarları, şehrin farklı bölgelerinden gelen vatandaşların rahatlıkla ulaşabileceği noktalarda olacak gibi görünüyor. Bu pazarlar, kurban alışverişini düzenli bir şekilde yapmayı ve kurban kesimini kontrol altında tutmayı amaçlamaktadır. İstanbul'da kurban pazarı kurulan başlıca ilçeler ise şu şekilde:

Avrupa Yakası:

  • Alibeyköy-Eyüpsultan
  • Çakmaklı-Büyükçekmece
  • Kayaşehir-Başakşehir
  • Kestanelik-Çatalca
  • Yeşilkent-Avcılar
  • Ferhatpaşa-Ataşehir
  • Kurnaköy-Pendik
  • Paşaköy-Sancaktepe

Anadolu Yakası:

  • Ferhatpaşa-Ataşehir
  • Paşaköy-Sancaktepe
  • Kurnaköy-Pendik

İstanbul'daki kurban satış ve kesim noktalarına buradan ulaşabilirsiniz.

İstanbul kurban satış ve kesim yerleri nereler? 2024 İstanbul'da hangi ilçelere kurban pazarları kuruluyor?

İSTANBUL KURBAN KESİM YERLERİ NERELER?

İstanbul'da bu sene Avrupa Yakası'nda 5, Anadolu Yakası'nda ise 3 olmak üzere toplamda İBB'ye ait 8 tesiste kurban satışı ve kesim hizmeti sunulacak. İBB'nin kurban satış ve kesim alanları şu şekildedir: Alibeyköy-Eyüpsultan, Çakmaklı-Büyükçekmece, Kayaşehir-Başakşehir, Kestanelik-Çatalca, Yeşilkent-Avcılar, Ferhatpaşa-Ataşehir, Kurnaköy-Pendik, Paşaköy-Sancaktepe.

Ayrıca, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün belirlediği 423 noktada da kurban satışı gerçekleştirilecek. Bu durum, şehrin farklı bölgelerinden gelen vatandaşların kurban alımı için çeşitli seçeneklere sahip olacağını gösteriyor.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, yeterli sayıda kurbanlık hayvanın bulunduğunu ve kesim yerlerinin hazır olduğunu belirtti. Bu organizasyon, vatandaşların Kurban Bayramı öncesinde sorunsuz bir şekilde kurban alımını ve kesimini gerçekleştirebilmelerini sağlayacak gibi görünüyor. Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte bu hizmetlerin yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

İstanbul kurban satış ve kesim yerleri 2024 nereler? İstanbul Avrupa Yakası ve Anadolu Yakası kurban pazarı kurulan ilçeler hangileri?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Anadolu Yakası Kurban Bayramı İstanbul Kurban İstanbul Gündem Emlak Yaşam Haberler

Hatay'da 4.1 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi

Hatay'da 4.1 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi

 TBMM'de kayyum gerginliği! AK Partili Osman Gökçek, DEM Partili Şenyaşar'a tekme attı

TBMM'de kayyum gerginliği! AK Partili Osman Gökçek, DEM Partili Şenyaşar'a tekme attı

 Kıyamet senaryosu gerçek oluyor! İsrail'in saldırı tehdidine Hizbullah'tan 'Yıkım olur' yanıtı geldi

Kıyamet senaryosu gerçek oluyor! İsrail'in saldırı tehdidine Hizbullah'tan "Yıkım olur" yanıtı geldi

Bakmadan Geçme

Gaziantep Kurban kesim ve satış yerleri 2024: Gaziantep'te kurban pazarı nereye ve hangi ilçelere kuruluyor? FERDİ KADIOĞLU FENERBAHÇE'DEN GİDİYOR MU? #9917 Ali Koç transfer ile ilgili ne dedi? Bonservis için takam verdi! #129349 Antalya Kurban kesim ve satış yerleri 2024: Antalya'da kurban pazarı nereye ve hangi ilçelere kuruluyor? Samsun Kurban kesim ve satış yeri 2024: Samsun'da kurban pazarı hangi ilçeye ve nereye kuruluyor? MOURİNHO MALİYETİ NE KADAR? Ali Koç açıkladı: Mourinho yıllık maliyeti kaç para? Kayseri Kurban kesim ve satış yerleri 2024: Kayseri'de kurban pazarı nereye ve hangi ilçelere kuruluyor? İzmir'de kurban satış ve kesim yerleri nereler? İşte 2024 İzmir kurban pazarı konumları Ankara Kurban kesim ve satış yerleri 2024: Ankara'da kurban pazarı nereye ve hangi ilçelere kuruluyor? Bursa Kurban kesim ve satış yerleri 2024: Bursa'da kurban pazarı nereye, hangi ilçeye kuruluyor? KARNE GÜNÜ NE ZAMAN? Karneler ne zaman verilecek, 3 ay tatil ne zaman başlıyor? İstanbul kurban satış ve kesim yerleri nereler? 2024 İstanbul'da hangi ilçelere kurban pazarları kuruluyor? İstanbul Kurban kesim ve satış yerleri 2024: İstanbul Avrupa ve Anadolu Yakası kurban pazarı hangi ilçelere kuruluyor? SON DAKİKA: HATAY'DA DEPREM Mİ OLDU? AFAD duyurdu! Samandağ depremi kaç şiddetinde? Hatay'da deprem! Az önce deprem mi oldu? Hatay'da 5 Haziran en son kaç şiddetinde deprem oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atama yetkisi iptal mi edildi? Yılmaz Tunç'tan açıklama var!
'En beğendiğiniz siyasetçi kim?' anketi! Birinci sırada Erdoğan var, iki numara sürpriz

"En beğendiğiniz siyasetçi kim?" anketi! Birinci sırada Erdoğan var, iki numara sürpriz
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title