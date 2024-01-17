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İstanbul, İzmir, Baraj doluluk oranları! 17 Ocak Çarşamba İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç?

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Baraj doluluk oranları çok merak ediliyor. Peki bugün 17 Ocak Çarşamba 2023 barajların doluluk seviyesi nasıl? Baraj doluluk oranları kaç? 17 Ocak Çarşamba İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? 17 Ocak Çarşamba barajların doluluk seviyesi nasıl? Baraj doluluk oranları grafikleri haberimizde.

İstanbul'un su kaynağı olan barajlardaki su seviyesi yüzde kaçtır merak ediliyor. Peki, İstanbul'da bulunan Alibey barajı, Büyükçekmece barajı, Darlık barajı, Elmalı barajı, Istancalar barajı, Kazandere barajı, Ömerli barajı, Pabuçdere barajı, Sazlıdere barajı ve Terkos barajı doluluk oranları yüzde kaçtır? İzmir'de bulunan Tahtalı barajı, Balçova barajı, Gördes barajı, Ürkmez barajı, Güzelhisar barajı doluluk oranları % kaç? İşte bilgiler...

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 17 Ocak 2023 Çarşamba bugünkü baraj doluluk oranı grafiği şöyle:

İstanbul, İzmir, Baraj doluluk oranları! 17 Ocak Çarşamba İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç?

İZMİR BARAJ DOLULUK ORANLARI NASIL?

17 Ocak Çarşamba günü İzmir güncel baraj doluluk oranına aşağıdan bakabilirsiniz.

İstanbul, İzmir, Baraj doluluk oranları! 17 Ocak Çarşamba İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç?

ANKARA BARAJ DOLULUK ORANLARI NASIL?

17 Ocak Çarşamba günü Ankara güncel aktif kullanılabilir baraj doluluk oranı %35.19'dir. Aktif kullanılabilir doluluk oranı aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır:

Toplam hacim - ölü hacim hacimdeki su miktarı = Kalan su miktarı ÷ toplam hacim × 100 = Yüzdelik oranı vermektedir.

Buna ek olarak toplam doluluk oranı ise %42.92'dur. Detaylara aşağıdaki grafikten bakabilirsiniz.

İstanbul, İzmir, Baraj doluluk oranları! 17 Ocak Çarşamba İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç?

Emir Ceran
Emir Ceran
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