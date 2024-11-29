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İstanbul İSKİ su kesintisi! 29-30 Kasım Kadıköy, Çekmeköy, Esenyurt su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

İstanbul İSKİ su kesintisi! 29-30 Kasım Kadıköy, Çekmeköy, Esenyurt su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
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İSKİ Kadıköy, Çekmeköy, Esenyurt su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 30 Kasım günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 30 Kasım İstanbul su kesintisi saatleri...

İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 30 Kasım günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 30 Kasım İstanbul su kesintisi saatleri!

İSTANBUL SU KESİNTİSİ 30 KASIM

Güncel İstanbul su kesintileri için İSTANBUL SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki İSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

İstanbul İSKİ su kesintisi! 29-30 Kasım Kadıköy, Çekmeköy, Esenyurt su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

KADIKÖY SU KESİNTİSİ

  • Etkilenen Mahalle: FİKİRTEPE MAH
  • Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 200 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
  • Başlama Tarihi: 29.11.2024 12:44:57
  • Tahmini Bitiş Tarihi: 29.11.2024 21:00
  • Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

İstanbul İSKİ su kesintisi! 29-30 Kasım Kadıköy, Çekmeköy, Esenyurt su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

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