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İstanbul İSKİ su kesintisi! 1 Mart Bahçelievler, Bağcılar, Güngören su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

İstanbul İSKİ su kesintisi! 1 Mart Bahçelievler, Bağcılar, Güngören su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
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Haberler
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İSKİ Bahçelievler, Bağcılar, Güngören su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 1 Mart günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 1 Mart İstanbul su kesintisi saatleri...

İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 1 Mart günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 1 Mart İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL SU KESİNTİSİ 1 MART

Güncel İstanbul su kesintileri için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki İSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

BAHÇELİEVLER SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: BAHÇELİEVLER MAH

Arıza Açıklaması: BEDAŞ ENERJI KESINTISI

Başlama Tarihi: 28.02.2025 14:52:14

Tahmini Bitiş Tarihi: 28.02.2025 18:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

İstanbul İSKİ su kesintisi! 1 Mart Bahçelievler, Bağcılar, Güngören su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

BAĞCILAR SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: MERKEZ MAH

Arıza Açıklaması: BEDAŞ ENERJI KESINTISI

Başlama Tarihi: 28.02.2025 14:52:14

Tahmini Bitiş Tarihi: 28.02.2025 18:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

İstanbul İSKİ su kesintisi! 1 Mart Bahçelievler, Bağcılar, Güngören su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

GÜNGÖREN SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: GÜVEN MAH

Arıza Açıklaması: BEDAŞ ENERJI KESINTISI

Başlama Tarihi: 28.02.2025 14:52:14

Tahmini Bitiş Tarihi: 28.02.2025 18:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

İstanbul İSKİ su kesintisi! 1 Mart Bahçelievler, Bağcılar, Güngören su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

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