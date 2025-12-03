Haberler

İstanbul için sağanak yağış uyarısı! Tarih belli oldu

İstanbul için sağanak yağış uyarısı! Tarih belli oldu
Güncelleme:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul İçin pazar gününü işaret etti. Pazar günü mega kentin özellikle Avrupa yakasında kuvvetli sağanak yağış beklendiği belirtildi.

Aralık ayıyla birlikte, kış ülke genelinde etkisini hissettirmeye başladı. Geçtiğimiz hafta yurdun büyük bölümünde görülen sağanak yağış İstanbul'da da etkili oldu.

İSTANBUL'A PAZAR GÜNÜ İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışlı hava yeni haftanın ilk günüyle birlikte etkisini yitirirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul için yeni uyarı geldi. Pazar günü İstanbul'da kuvvetli sağanak yağış beklendiği belirtildi. Yağışların özellikle Avrupa yakasında etkili olacağı belirtildi.

75 ŞEHİRDE YAĞMUR ETKİLİ OLACAK

Öğle saatlerinde başlaması beklenen yağışların aralıklarla akşam saatlerine kadar devam edeceği öngörüldü. Ayrıca pazar günü İstanbul'un yanı sıra Ankara ve 75 ilde de sağanak yağış etkili olacak. Öte yandan; Ardahan, Kars ve Ağrı illerinde kar yağışı bekleniyor.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam

