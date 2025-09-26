İstanbul ESENLER elektrik kesintisi! 26 Eylül Esenler elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Esenler elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 26 Eylül günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ

Esenler elektrik kesintisi listesi açıklandı:

2025-09-26 08:00:00 - 14:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah TEKSTİLKENT sk bölgelerinde 26/09/2025 08:00:00 - 26/09/2025 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-09-26 08:00:00 - 14:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENLER ilce - mah sk / ORUÇREİS mah sk bölgelerinde 26/09/2025 08:00:00 - 26/09/2025 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-09-26 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah 228., 252/1., 287., 288., 289., 290., 291., 292., 294., GAZNELİLER sk // EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-İSLAMBEY mah İSLAMBEY sk bölgelerinde 26/09/2025 09:00:00 - 26/09/2025 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

