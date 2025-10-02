İstanbul elektrik kesintisi! 2 Ekim İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
BEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi listesi! 2 Ekim günü İstanbul'un bazı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 2 Ekim günü İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? İstanbul'da Esenyurt, Bağcılar, Küçükçekmece, Pendik, Sultangazi elektrik kesintisi merak ediliyor. İşte İstanbul elektrik kesintileri!
İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 2 Ekim günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...
İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ
İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:
Arnavutköy
Kesinti Tarihi ve Saati: 02.10.2025 - 00:30 / 06:30
Neden: Bakım Çalışması (Kapsamlı Trafo Merkezi Bakımı)
Etkilenen Bölgeler: Merkez Ömerli Mahallesi Kurtini Sokak, Merkez Karaağaç Mahallesi Dostluk Sokak
Kesinti Tarihi ve Saati: 02.10.2025 - 09:00 / 16:00
Neden: Bakım Çalışması (Kapsamlı Havai Hat Bakımı)
Etkilenen Bölgeler: Merkez Anadolu Mahallesi Necip Fazıl Sokak
Kesinti Tarihi ve Saati: 02.10.2025 - 09:00 / 17:00
Neden: Abone/Şube Bağlantısı
Etkilenen Bölgeler: Ömerli Mahallesi genelinde
Avcılar
Kesinti Tarihi ve Saati: 02.10.2025 - 09:00 / 17:00
Neden: Bakım Çalışması (Kapsamlı Havai Hat Bakımı)
Etkilenen Bölgeler: Merkez Cihangir Mahallesi – Civa, Gökalp, Kurdela, Kirazlı, Onurlu, Talatpaşa Sokakları
Bahçelievler
Kesinti Tarihi ve Saati: 02.10.2025 - 07:00 / 11:00
Neden: Abone/Şube Bağlantısı
Etkilenen Bölgeler: Merkez Bahçelievler Mahallesi – Güzide Hanım, İlim Sokakları
Kesinti Tarihi ve Saati: 02.10.2025 - 08:00 / 12:00
Neden: Abone/Şube Bağlantısı
Etkilenen Bölgeler: Merkez Siyavuşpaşa Mahallesi – Başak Sokak
Kesinti Tarihi ve Saati: 02.10.2025 - 10:00 / 14:00
Neden: Abone/Şube Bağlantısı
Etkilenen Bölgeler: Merkez Şirinevler Mahallesi – Kazım Karabekir, Kazım Karabekir 4. Sokak
Bayrampaşa
Kesinti Tarihi ve Saati: 02.10.2025 - 18:00 / 03.10.2025 - 02:00
Neden: Yatırım / Dönüşüm Çalışması
Etkilenen Bölgeler: Merkez Muratpaşa Mahallesi – Demirhisar Sokak
Eyüpsultan
Kesinti Tarihi ve Saati: 02.10.2025 - 00:05 / 07:00
Neden: Bakım Çalışması (Kapsamlı Trafo Merkezi Bakımı)
Etkilenen Bölgeler: Güzeltepe Mahallesi genelinde
Kesinti Tarihi ve Saati: 02.10.2025 - 09:00 / 17:00
Neden: Yatırım / SCADA-OSOS Çalışması
Etkilenen Bölgeler:
Güzeltepe Mahallesi – 1. Sevhan Çıkmazı, Barbaros, Darvadi, Keban, Mareşal Fevzi Çakmak, Sevhan, Turna, Urfa, Yunus Emre, Üçgül, İtimat Sokakları
Yeşilpınar Mahallesi – Rüzgarlı Sokak