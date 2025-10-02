İstanbul elektrik kesintisi! 2 Ekim İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 2 Ekim günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

Arnavutköy

Kesinti Tarihi ve Saati: 02.10.2025 - 00:30 / 06:30

Neden: Bakım Çalışması (Kapsamlı Trafo Merkezi Bakımı)

Etkilenen Bölgeler: Merkez Ömerli Mahallesi Kurtini Sokak, Merkez Karaağaç Mahallesi Dostluk Sokak

Kesinti Tarihi ve Saati: 02.10.2025 - 09:00 / 16:00

Neden: Bakım Çalışması (Kapsamlı Havai Hat Bakımı)

Etkilenen Bölgeler: Merkez Anadolu Mahallesi Necip Fazıl Sokak

Kesinti Tarihi ve Saati: 02.10.2025 - 09:00 / 17:00

Neden: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Bölgeler: Ömerli Mahallesi genelinde

Avcılar

Kesinti Tarihi ve Saati: 02.10.2025 - 09:00 / 17:00

Neden: Bakım Çalışması (Kapsamlı Havai Hat Bakımı)

Etkilenen Bölgeler: Merkez Cihangir Mahallesi – Civa, Gökalp, Kurdela, Kirazlı, Onurlu, Talatpaşa Sokakları

Bahçelievler

Kesinti Tarihi ve Saati: 02.10.2025 - 07:00 / 11:00

Neden: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Bölgeler: Merkez Bahçelievler Mahallesi – Güzide Hanım, İlim Sokakları

Kesinti Tarihi ve Saati: 02.10.2025 - 08:00 / 12:00

Neden: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Bölgeler: Merkez Siyavuşpaşa Mahallesi – Başak Sokak

Kesinti Tarihi ve Saati: 02.10.2025 - 10:00 / 14:00

Neden: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Bölgeler: Merkez Şirinevler Mahallesi – Kazım Karabekir, Kazım Karabekir 4. Sokak

Bayrampaşa

Kesinti Tarihi ve Saati: 02.10.2025 - 18:00 / 03.10.2025 - 02:00

Neden: Yatırım / Dönüşüm Çalışması

Etkilenen Bölgeler: Merkez Muratpaşa Mahallesi – Demirhisar Sokak

Eyüpsultan

Kesinti Tarihi ve Saati: 02.10.2025 - 00:05 / 07:00

Neden: Bakım Çalışması (Kapsamlı Trafo Merkezi Bakımı)

Etkilenen Bölgeler: Güzeltepe Mahallesi genelinde

Kesinti Tarihi ve Saati: 02.10.2025 - 09:00 / 17:00

Neden: Yatırım / SCADA-OSOS Çalışması

Etkilenen Bölgeler:

Güzeltepe Mahallesi – 1. Sevhan Çıkmazı, Barbaros, Darvadi, Keban, Mareşal Fevzi Çakmak, Sevhan, Turna, Urfa, Yunus Emre, Üçgül, İtimat Sokakları

Yeşilpınar Mahallesi – Rüzgarlı Sokak