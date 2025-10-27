Haberler

İstanbul dolu ne zaman, saat kaçta yağacak?
Güncelleme:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahmin raporuna göre Marmara Bölgesi'nde kuvvetli yağış ve şiddetli rüzgâr bekleniyor. İstanbul'un da dâhil olduğu geniş bir alanda "sarı kodlu" uyarı yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan açıklamada, sıcaklıkların hissedilir derecede düşeceği ve şehir genelinde etkili olacak sağanaklara uyarı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son tahminler ışığında, yurt genelinde hava Ülke genelinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege bölgeleriyle Batı Karadeniz'in (Sinop hariç) iç kesimlerinde, ayrıca Eskişehir, Ankara ve Çankırı'nın batı ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Bununla birlikte, İskenderun Körfezi çevresi ile Doğu Akdeniz'in Toroslar bölgesinde de yerel sağanak geçişleri öngörülüyor. Ülkenin diğer kesimlerinde ise genel olarak az bulutlu bir hava hâkim olacak. Meteoroloji uzmanları, ani hava değişimlerine ve olası olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını tavsiye ediyor. İstanbul dolu ne zaman, saat kaçta yağacak?

METEOROLOJİDEN YENİ UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, bugün öğle saatlerinden itibaren Trakya bölgesinde; akşam saatlerinde ise İstanbul, Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Akşam ilerleyen saatlerle birlikte Yalova ve Bursa'da da benzer şekilde sağanak yağışların görüleceği tahmin ediliyor. Yetkililer, yağışlarla birlikte meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu ve ani kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.

İSTANBUL'DA DOLU YAĞIŞI NE ZAMAN OLACAK?

İstanbul'da gün içinde sıcaklıkların 25°C civarına kadar yükselmesinin ardından, akşam saatlerinden itibaren hava sıcaklığının 15–17°C seviyelerine gerilemesi bekleniyor. Meteoroloji uzmanları, özellikle Avrupa Yakası'ndan başlayarak Boğaz hattı ve Anadolu Yakası geneline doğru ilerleyecek kuvvetli sağanaklarla birlikte, bazı bölgelerde yerel dolu yağışı ihtimaline dikkat çekiyor.

AKOM'DAN İSTANBULLULARA FIRTINA VE YAĞIŞ UYARISI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 27–28 Ekim 2025 tarihleri için kent genelinde fırtına ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Açıklamada, öğle saatlerinden itibaren rüzgârın kuvvetlenerek yer yer fırtına hızına ulaşacağı, özellikle Silivri, Çatalca ve Arnavutköy çevrelerinde başlayacak yağışların akşam saatlerine kadar etkisini artıracağı bildirildi.

AKOM'un değerlendirmesine göre, İstanbul genelinde aralıklarla devam edecek sağanak yağışlar sırasında yıldırım, şimşek ve yerel dolu olaylarının da görülebileceği tahmin ediliyor. Kurum, vatandaşlara olumsuz hava koşullarına karşı hazırlıklı olmaları ve mümkünse açık alanlarda uzun süre bulunmamaları yönünde uyarıda bulundu.

İşte uyarı:

