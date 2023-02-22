Kahramanmaraş merkezli iki deprem 11 ilde büyük yıkıma neden olurken merak edilmekte olan İstanbul depremi ne zaman olacak? sorusuna Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Doğan Kalafat tarafından yanıt geldi. Peki, İstanbul depremi ne zaman olacak? İstanbul'da deprem ne zaman deprem olacak? Kandilli'den İstanbul için korkutan tahmin!

İstanbul depremi ne zaman olacak? Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Doğan Kalafat, beklenen İstanbul depremine ilişkin görüşlerini açıkladı. Böylelikle İstanbul depremi ne zaman olacak? Sorusu da yanıtlanan sorular arasında yer aldı. 40 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği felaketin ardından gözler olası İstanbul depremine çevrildi. Peki, İstanbul depremi ne zaman olacak? İstanbul'da deprem ne zaman deprem olacak? Kandilli'den İstanbul için korkutan tahmin!

İSTANBUL DEPREMİ NE ZAMAN OLACAK?

Binlerce kişinin yaşamını yitirmesine neden olan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından gözler olası İstanbul depremine çevirdi. Haber Global'e konuşan Kalafat'a göre, yedi sene içerisinde yüzde 64 olasılıkla İstanbul'da 7'nin üzerinde bir büyüklükte deprem olacak.

Prof. Dr. Doğan Kalafat

"MARMARA DENİZİ'NİN İÇERİSİNDE GEÇEN BİR KOL"

Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın orta kesiminde de bir deprem olabileceğini belirten Kalafat, devamında şunları kaydetti; "Ancak Marmara Denizi kaynaklı bir olacaktır. Bunun tehlikesi bellidir. Marmara'da fay oradan geçti buradan geçti konuşmamıza gerek yok. Marmara Denizi'nin içerisinde geçen bir kol. Bu kol 7'nin üzerinde bir deprem üretecektir.

"2090'A KADAR YÜZDE 95 OLASILIKLA BU DEPREM OLACAK"

Bunun yeri bellidir ama zamanını söyleyebilmemiz mümkün değil. Yalnızca yapabileceğimiz istatiksel çalışmalardır. Bu da işte 2030'a kadar yüzde 64 olasılık, 2050'ye kadar yüzde 75 olasılık 2090'a kadar yüzde 95 olasılıkla bu deprem olacaktır."