İstanbul'da yangın güvenliğine sıkı takip, 3 ayda bir raporlanacak

İstanbul Valisi Davut Gül, kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve vatandaşların kullandığı tüm yapı, bina, tesis ve işletmelerde yangın güvenliğinin en üst düzeyde sağlanması amacıyla kapsamlı bir dizi talimatı içeren bir yazı yayınladı. Valilik tarafından ilgili dağıtım yerlerine gönderilen yazıda, "Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik" hükümleri hatırlatılarak, yangın öncesinde ve sırasında alınacak tedbirler ile organizasyon, eğitim ve denetim konularında titizlikle hareket edilmesi istendi.

29 Ocak 2025 tarihli Valilik yazısıyla her ilçede Kaymakamların koordinasyonunda, söz konusu yönetmelik hükümlerine uygunluğun denetlenmesi amacıyla komisyonlar kurulması talimatı verilmişti. Yeni yayınlanan yazı ile bu denetimlerin kapsamı genişletilerek, alınması gereken önlemler detaylandırıldı.

Yangına karşı alınması gereken önlemler şöyle:

Kamu Binaları : Kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet binalarının yangın mevzuatına uygunluğu denetlenerek, uygun olmayan binalarda ivedilikle yangın tedbirleri alınacak. Tedbir alınamayan binalar için bağlı bulundukları bakanlıklara bilgi verilerek, uygun alternatif binalara taşınmaları sağlanacak.

Her Türlü Yapı ve İşletme : İş merkezleri, alışveriş merkezleri, iş hanları, pasajlar, öğrenci yurtları, kültür merkezleri, sinema, tiyatro, düğün salonları, otoparklar gibi tüm yapı, bina, tesis ile açık ve kapalı alan işletmelerinde yangın önleme ve söndürme tedbirleri eksiksiz alınacak.

Tasarım, Yapım ve Kullanım Esasları: Yapı, bina, tesis ve işletmelerin tasarım, yapım, kullanım, bakım ve işletim esaslarına yangın güvenliği açısından azami dikkat edilecek.

İç Düzenlemeler : Belediyeler, kamu kurum ve kuruluşları, özel kuruluşlar, gerçek ve tüzel kişiler, bulundukları yerin özelliklerine göre ilgili yönetmelik hükümlerini dikkate alarak yangın önleme ve söndürme konusunda iç düzenlemeler yapacak.

Acil Durum Ekipleri ve Eğitim : Acil durum ekipleri oluşturularak, yangından korunma, yangının söndürülmesi, can ve mal kurtarma, ilk yardım faaliyetlerinde uygulamalı eğitimler verilmesi sağlanacak. İtfaiye ile iş birliği ve organizasyon konularına önem verilecek.

Sorumluluk ve Yasaklar : Kamu kurumlarına ait yapılarda en üst amir, kat mülkiyeti olan yerlerde yöneticiler, diğer binalarda ise bina malikleri yangın güvenliği konularında sorumlu olacak ve ilgili yönetmeliklere uygun işlem yapacak.

Bina Kullanım Özellikleri: Binaların kullanım özelliklerinin yönetmelikte belirtilenlere uygunluğu denetlenecek, aykırı kullanımların tespiti halinde yasal işlem yapılacak.

Yapı Malzemeleri: Binalarda kullanılacak yapı malzemelerinin yönetmelik hükümlerine uygunluğu sağlanacak. Yapı denetim firmaları, kullanılan tüm malzemelerin ve beton kalitesinin yangın güvenliğini sağlayacak şekilde olup olmadığını titizlikle denetleyecek. Bu konuda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yapı denetim firmalarını bilgilendirecek.

Kaçış Yolları ve Yangın Güvenlik Holleri: Tüm yapılar, yangın veya diğer acil durumlarda kullanıcıların hızlı kaçışlarını sağlayacak yeterli kaçış yolları ve dış kaçış geçitleri ile donatılacak, yangın güvenlik holleri oluşturulacak.

Yıldırımdan Korunma: Binalarda yıldırıma karşı korunma standartlarının yerine getirilip getirilmediği denetlenecek.

Yangın Söndürme Tüpleri: Binalarda bulunan yangın söndürme tüplerinin periyodik bakım ve kontrolleri ilgili yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapılacak.

Tehlikeli Maddeler: Tehlikeli maddelerin (LPG depoları, dolum ve doğal gaz dağıtım tesisleri vb.) depolanması ve kullanımında ilgili mevzuatta belirtilen standartlara uyulacak.

Riskli Alanlar: Hurda depoları, katı atık depolama tesisleri gibi yangın riski taşıyan alanlarda faaliyet gösteren iş yerlerinin ruhsat denetimleri yapılacak, ruhsat verilmeden önce yangın tedbirleri hassasiyetle incelenecek.

Yangın Söndürme Sistemleri: Binalardaki yangın söndürme sistemleri, binada bulunanlara zarar vermeyecek, paniği önleyecek ve yangını en kısa sürede söndürecek şekilde tasarlanacak, tesis edilecek ve çalışır durumda tutulacak.

Genel Tedbirler: Kamu kurum ve kuruluşları, özel kuruluşlar, gerçek ve tüzel kişiler kullandıkları ve ruhsat verdikleri binalarda yönetmelik esaslarına göre gerekli tüm tedbirleri alacak.

Personel ve Araç Gereç Durumu: Kamu kurum ve kuruluşları personel ve araç gereç mevcutlarını ihtiyaçlara göre yeniden gözden geçirecek.

Ruhsatsız İşletmeler: Ruhsatsız faaliyet gösteren beton firmalarının çalışmasına kesinlikle müsaade edilmeyecek, bu tür firmaların kapatılması için gerekli işlemler yapılacak.

Asansör Güvenliği: Asansörlerin bakımı, periyodik kontrolü, iyileştirilmesi ve denetimleri ilgili yönetmelik hükümlerine göre yapılacak.

ÜÇ AYLIK RAPORLAMA İSTENDİ

Vali Gül, yayınladığı yazıda Kaymakamlar, Belediye Başkanlıkları ve kamu kurum ve kuruluşlarının sıralı sorumlu amirlerinin belirtilen konuları titizlikle takip etmelerini ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan vermemelerini istedi. Yapılan çalışmalar ve alınan önlemlerin üçer aylık periyotlar halinde (Mart, haziran, eylül, aralık ayları sonunda) Valiliğe raporlanması talimatı verildi. Bu kapsamlı talimatlarla İstanbul Valiliği, kentteki tüm yapı ve işletmelerde yangın güvenliğini en üst seviyeye çıkararak can ve mal kayıplarının önüne geçmeyi hedefliyor.