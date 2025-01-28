İstanbul'da sis ne zaman bitecek? 2025 İstanbul hava kirliliğinde son durum ne?

İstanbul'da 2025 hava kirliliğinde son durum ve özellikle sabah saatlerinde yaşanan sis, ne zamana kadar süreceği merak ediliyor. Meteoroloji uzmanı, vatandaşları hava kirliliği konusunda dikkatli olmaları için uyardı. İstanbul hava kirliliğinde son durum nedir? Detaylar haberimizdedir…

İSTANBUL'DA SİS NE ZAMAN BİTECEK?

İstanbul'da Afrika'dan gelen yüksek basınç sistemleri, özellikle sabah ve akşam saatlerinde sis ve puslu hava koşullarının etkili olmasına neden oluyor. Bu hava durumu, kent genelinde hava kalitesinin düşmesine yol açmakta. Meteoroloji uzmanı Güven Özdemir, vatandaşları artan hava kirliliği konusunda dikkatli olmaya çağırdı. Sisli ve puslu havanın, İstanbul'da bir hafta boyunca devam edeceği tahmin ediliyor.

Dr. Güven Özdemir, İstanbul Aydın Üniversitesi'nde görev yapan meteoroloji uzmanı olarak, Türkiye'nin şu anda Afrika kaynaklı yüksek basınç sistemlerinin etkisi altında olduğunu ifade etti. Özdemir, sabah ve akşam saatlerinde görülen sisin, kara yüzeylerinin hızlı soğumasından kaynaklandığını belirtti. "Gündüzleri güneş ışınları tarafından ısınan kara, geceleri hızla soğuyor. Bu durum, özellikle göl ve deniz kenarlarında, ormanlık alanlarda buharlaşmayı artırıyor ve sis ile pus olaylarının artmasına neden oluyor," diye açıkladı.

İSTANBUL HAVA KİRLİLİĞİNDE SON DURUM NE?

İstanbul'da hava kirliliğinin yoğun olduğu bölgeler arasında Göztepe, Kartal, Fikirtepe, Uzunçayır, Mecidiyeköy ve Kağıthane dikkat çekiyor. Güven Özdemir, bu alanlarda hava kirliliğinin özellikle sanayi ve trafik yoğunluğu nedeniyle yüksek seviyelere ulaştığını vurguladı. "Sabah ve akşam saatlerinde sis ve pusla birleşen hava kirliliği, kronik hastalığı olanlar ve çocuklar için tehlike yaratabilir. Maskesiz dışarı çıkmamak önemli," dedi.

Özdemir ayrıca, İstanbul'un coğrafi yapısının da sis ve pus oluşumunda etkili olduğunu belirtti. "İstanbul, yedi tepe üzerine kurulu bir şehir. Bu nedenle, çukur bölgelerde ve trafik yoğunluğunun fazla olduğu yerlerde hava kirliliği daha belirgin hale geliyor. Göztepe, Uzunçayır, Fikirtepe'nin E-5'e bakan bölümleri, Kartal ve Mecidiyeköy gibi noktalar, kirliliğin en yüksek olduğu yerler," şeklinde konuştu.

Özdemir, önümüzdeki bir hafta boyunca İstanbul'da sisli ve puslu havanın etkisini sürdüreceğini ve yağış beklenmediğini belirterek, vatandaşları hava kirliliğine karşı tedbirli olmaya davet etti.