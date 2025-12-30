İstanbul'da kar yağışı başladı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı başladı. Megakentin birçok ilçesinde etkili olan yapış nedeniyle yeşil alanlarda ve araçların üzerinde kar tabakası oluştu.
Meteorolojinin uyarılarının ardından hava sıcaklığının düştüğü megakentte, akşam saatlerinde etkili olan yağışlı hava bazı bölgelerde kara dönüştü.
MEGAKENTTE BEYAZ ÖRTÜ
Avrupa Yakası'nda özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini gösterdi. Sultangazi'de araçların üzerinde ince kar tabakası oluştu.
Başakşehir, Arnavutköy ve Beylikdüzü'nde de zaman zaman şiddetini artıran kar yağışı nedeniyle yeşil alanlarda beyaz kar örtüsü oluşmaya başladı.
Kar yağışı, Bağcılar, Küçükçekmece, Avcılar, Esenyurt ve Silivri bölgelerinde de etkili oluyor. Kentin önemli turistik merkezlerinden biri olan Beyoğlu Taksim bölgesinde de karla karışık yağmur etkili oldu.
BAZILARI ZORLUK YAŞADI, BAZILARI TELEFONA SARILDI
Kar yağışının etkisiyle bazı vatandaşlar kısa süreli zorluk yaşarken, bazıları ise cep telefonlarıyla o anları kaydetti.
ANADOLU YAKASI'NDA KARLA KARIŞIK YAĞMUR
Anadolu Yakası'nda ise Çekmeköy, Beykoz, Kartal ve Ümraniye bölgelerinde karla karışık yağmur etkisini gösteriyor.
Kaynak: AA / İHA