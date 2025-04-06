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İstanbul'da hava nasıl olacak? 7 Nisan Pazartesi İstanbul'da hava nasıl? Kar yağacak mı?

İstanbul'da hava nasıl olacak? 7 Nisan Pazartesi İstanbul'da hava nasıl? Kar yağacak mı?
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İstanbul'da hava nasıl olacak sorusu, 7 Nisan 2025 Pazartesi günü dışarı çıkacak vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Nisan ayının ilk haftasında havaların serinlemesiyle birlikte birçok kişi "7 Nisan'da İstanbul'da yağmur var mı, kar yağacak mı?" sorularına yanıt arıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel tahminlerine göre İstanbul'da hava durumu değişkenlik gösteriyor.

7 Nisan Pazartesi İstanbul'da hava nasıl sorusu özellikle toplu taşıma kullanacaklar, işe ve okula gidecek olanlar için büyük önem taşıyor. Günlük planlarını yapmak isteyen vatandaşlar, İstanbul'da hava nasıl olacak sorusunun cevabını bilmek istiyor. Peki, yağmur mu var, rüzgar kuvvetli mi, kar yağacak mı?

İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan hava tahminlerine göre 7 Nisan 2025 Pazartesi günü İstanbul'da hava çok bulutlu ve yağmur geçişleri ile geçecek. Gün içerisinde sıcaklıklar en yüksek 9°C, en düşük 4°C olarak ölçülecek. Sabah saatlerinde serin, öğleden sonra ise aralıklı sağanak yağışlar bekleniyor.

İstanbul'da hava nasıl olacak? 7 Nisan Pazartesi İstanbul'da hava nasıl? Kar yağacak mı?

İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, İstanbul'da öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlar beklenmektedir. Sıcaklıkların belirgin şekilde düşmesiyle birlikte, gece saatlerinde Edirne ve Kırklareli gibi Trakya bölgelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülmektedir. Ancak, İstanbul için kar yağışı beklenmemektedir.

Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden esmesi ve zaman zaman fırtınamsı seviyelere ulaşması tahmin edilmektedir. Bu nedenle, özellikle deniz ulaşımında aksaklıklar yaşanabilir.

İstanbul'da hava nasıl olacak? 7 Nisan Pazartesi İstanbul'da hava nasıl? Kar yağacak mı?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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