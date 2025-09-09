İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 9 Eylül İstanbul'da az önce nerede deprem mi oldu?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin geçtiği ilk bilgilere göre, İstanbul'da kısa süre önce bir deprem meydana geldi. Şehir genelinde hissedilen sarsıntı, vatandaşlarda kısa süreli endişeye neden oldu. Depremin merkez üssü ve büyüklüğüne dair ilk veriler resmi kurumlar tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Olayla ilgili detaylar ve yetkililerden gelen açıklamalar haberimizin devamında sizlerle.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Türkiye'deki sismik hareketliliği anlık olarak takip eden Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, meydana gelen depremlerle ilgili bilgileri düzenli şekilde kamuoyuna duyurmaktadır. Özellikle hissedilen sarsıntılarla ilgili güncel verilere ve son 500 depreme ait ayrıntılara, kurumun resmi web sitesi üzerinden hızlıca ulaşmak mümkündür.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD Deprem Dairesi, Türkiye genelinde meydana gelen depremleri anlık olarak izleyerek elde ettiği verileri kamuoyuyla güvenilir biçimde paylaşmaktadır. Kurum, yalnızca teknik veriler sunmakla kalmayıp, toplumda afet farkındalığını artırmak ve olası risklere karşı hazırlıklı olunmasını sağlamak amacıyla eğitim programları ve bilinçlendirme çalışmaları da yürütmektedir.

9 EYLÜL 2025 DEPREM OLDU MU?

