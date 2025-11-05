Haberler

İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 5 Kasım İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 5 Kasım İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?
Güncelleme:
İstanbul sabahın erken saatlerinde meydana gelen sarsıntıyla güne hareketli başladı. Kent genelinde hissedilen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Vatandaşlar sosyal medyada "Az önce deprem mi oldu?" sorusunu paylaşırken, AFAD depremle ilgili ilk bilgileri kamuoyuyla paylaştı. Peki, İstanbul'da deprem mi oldu? 5 Kasım İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

İstanbul sabah saatlerinde meydana gelen depremle güne endişe dolu anlarla başladı. Kentin birçok ilçesinde hissedilen sarsıntı, özellikle yüksek katlı binalarda yaşayan vatandaşları korkuttu. Sosyal medyada kısa sürede " İstanbul'da deprem mi oldu?" paylaşımları gündem olurken, vatandaşlar AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden gelecek açıklamalara odaklandı. Ayrıntılar haberin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye genelinde meydana gelen sismik hareketlilikleri 7 gün 24 saat boyunca izlemeyi sürdürüyor. Ülkenin farklı bölgelerinde kaydedilen depremler, kurumların gelişmiş veri merkezlerinde anlık olarak analiz ediliyor ve kamuoyuyla paylaşılıyor.

Kandilli Rasathanesi ise Türkiye'nin dört bir yanına yayılmış sismik gözlem ağıyla yer hareketlerini anlık olarak tespit ediyor. Her iki kurumun paylaştığı "son depremler" listesi, hem vatandaşların güncel verilere erişimini kolaylaştırıyor hem de uzmanlar için önemli bir analiz kaynağı oluşturuyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın yayımladığı deprem listelerinde, sarsıntıların büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgiler yer alıyor. Bu veriler, vatandaşların doğru bilgiye ulaşmasına yardımcı olurken, spekülasyonların önüne geçilmesi açısından da büyük önem taşıyor. AFAD, listeleri düzenli olarak güncelleyerek kamuoyunun deprem farkındalığını artırmayı hedefliyor.

AFAD, depremlere ilişkin büyüklük, derinlik ve merkez üssü gibi teknik bilgileri düzenli olarak yayımlayarak vatandaşların doğru bilgilendirilmesini sağlıyor. Ayrıca kurum, yıl boyunca afetlere karşı hazırlık düzeyini artırmak amacıyla eğitim, tatbikat ve farkındalık faaliyetlerine de devam ediyor.

05 KASIM 2025 İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

05 Kasım 2025 Çarşamba sabahı İstanbul'da hissedilen sarsıntı, kent genelinde kısa süreli paniğe neden oldu. Özellikle yüksek katlı binalarda yaşayan vatandaşlar, sabah saatlerinde meydana gelen depremle birlikte endişe yaşadı. Sosyal medyada kısa sürede "Deprem mi oldu?" paylaşımları gündem olurken, gözler AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden gelecek açıklamalara çevrildi.

Kandilli Rasathanesi ve AFAD, kısa bir süre sonra depremle ilgili ilk verileri paylaştı. Açıklamalarda depremin büyüklüğü, merkez üssü ve derinliği kamuoyuna duyuruldu. Her iki kurum da vatandaşlara yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamaları dikkate almaları yönünde uyarıda bulundu.

AFAD ve Kandilli'nin yayımladığı "Son Depremler" listesi, Türkiye genelinde meydana gelen güncel sarsıntılara ilişkin verilere kolay erişim sağlarken, uzmanların risk analizleri için de önemli bir referans kaynağı olmayı sürdürüyor.

Sahra Arslan
Haberler.com / Yaşam
Haberler.com
500
