İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 3 Eylül İstanbul'da az önce nerede deprem mi oldu?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan ilk açıklamalara göre, İstanbul'da kısa süre önce bir deprem kaydedildi. Şehrin farklı bölgelerinde hissedilen sarsıntı, vatandaşlar arasında kısa süreli endişeye yol açtı. Depremin merkez üssü ve büyüklüğüne dair ilk veriler kamuoyuyla paylaşıldı. Detaylar haberimizin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye genelinde meydana gelen depremleri anlık olarak izleyerek elde ettiği verileri kamuoyuyla paylaşır. Özellikle yerel düzeyde hissedilen depremlerle ilgili güncel bilgiler, kurumun resmi internet sitesinde yayımlanmakta; son 500 depreme ait ayrıntılı veriler vatandaşların erişimine sunulmaktadır.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Türkiye genelinde meydana gelen depremleri anlık olarak takip ederek elde ettiği verileri hızlı ve güvenilir biçimde kamuoyuna sunmaktadır. Gelişmiş izleme sistemleriyle sismik hareketleri eş zamanlı analiz eden kurum, aynı zamanda afet bilincini artırmayı ve toplumu hazırlıklı hâle getirmeyi amaçlamaktadır.

3 Eylül 2025 DEPREM OLDU MU?

