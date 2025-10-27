İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 27 Ekim İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

İstanbul, sabah saatlerinde hissedilen depremle güne başladı. Kentin birçok noktasında fark edilen sarsıntı, özellikle yüksek katlı binalarda yaşayanlar tarafından yoğun şekilde hissedildi. Kısa süreli paniğe yol açan deprem sonrası sosyal medyada "Deprem mi oldu?" paylaşımları hızla yayıldı. Vatandaşlar şimdi Kandilli Rasathanesi ve AFAD'dan gelecek resmi açıklamaları ve uzman yorumlarını bekliyor. Detaylar haberin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye genelindeki sismik hareketliliği 7 gün 24 saat esasına göre izlemeyi sürdürüyor. Ülkenin dört bir yanında meydana gelen her deprem, bu kurumların veri merkezlerinde anlık olarak kaydediliyor ve kamuoyuyla paylaşılıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD, meydana gelen her depremle ilgili büyüklük, derinlik ve merkez üssü gibi teknik verileri düzenli olarak paylaşarak şeffaf bir bilgi akışı sağlıyor. Kurum ayrıca, afetlere karşı hazırlık düzeyini artırmak amacıyla yıl boyunca eğitimler, tatbikatlar ve farkındalık projeleri yürütüyor.

Kandilli Rasathanesi de gelişmiş sismik gözlem ağı sayesinde yer hareketlerini anlık olarak tespit edip değerlendiriyor. Her iki kurumun yayımladığı "son depremler" listesi, hem kamuoyunun güncel verilere erişimini kolaylaştırıyor hem de uzmanların olası risk analizlerinde önemli bir kaynak niteliği taşıyor.

27 EKİM 2025 İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

27 Ekim 2025 Pazartesi sabahı İstanbul'da hafif şiddetli bir deprem meydana geldi. Kentin birçok ilçesinde hissedilen sarsıntı, özellikle yüksek katlı binalarda oturan vatandaşlar tarafından net bir şekilde algılandı.

Depremin ardından sosyal medyada "Deprem mi oldu?" paylaşımları kısa sürede gündem olurken, vatandaşlar yaşadıkları anları paylaşarak bilgi almaya çalıştı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD, depremin büyüklüğü, merkez üssü ve derinliğiyle ilgili ilk verileri kısa süre içinde kamuoyuyla paylaştı. Bu açıklamalarla birlikte merak edilen sorulara yanıt bulunurken, bilgi kirliliğinin önüne geçilmiş oldu.