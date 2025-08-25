İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 25 Ağustos İstanbul'da az önce nerede deprem mi oldu?

Afad ve Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı son bilgilere göre, İstanbul'da kısa süre önce bir deprem meydana geldi. Kısa süreli sarsıntı, kent genelinde hissedilirken, depremin büyüklüğü ve merkez üssü vatandaşların gündeminde ilk sıralara yerleşti. Yaşanan gelişmeye dair tüm ayrıntılar ve resmi açıklamalar haberimizin devamında sizlerle.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye genelinde gerçekleşen sismik aktiviteleri anlık olarak izlemeye devam ediyor ve elde ettiği verileri kamuoyuyla düzenli şekilde paylaşıyor. Bölgesel depremleri hassasiyetle takip eden Rasathane, resmi internet sitesi üzerinden son 500 depreme ait güncel bilgileri şeffaf bir biçimde erişime sunuyor. Böylece vatandaşlar, yer hareketlerine dair en doğru verilere anında ulaşabiliyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) Deprem Dairesi, Türkiye'de meydana gelen depremlerle ilgili güncel bilgileri hızlı ve güvenilir bir şekilde kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor. Anlık sismik verileri gelişmiş teknolojik altyapısıyla izleyen kurum, her depremi kapsamlı biçimde analiz ederek toplumda afet farkındalığının artırılmasına katkı sağlıyor. Bu çalışmalarla, vatandaşların olası afetlere karşı daha bilinçli ve hazırlıklı hale gelmesi hedefleniyor.

25 AĞUSTOS 2025 DEPREM OLDU MU?

"Bugün deprem oldu mu?" sorusunun yanıtı, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi internet siteleri üzerinden anlık olarak öğrenilebiliyor. Türkiye'de meydana gelen sismik hareketler bu platformlar aracılığıyla eşzamanlı olarak kaydediliyor ve kamuoyuyla detaylı biçimde paylaşılıyor. Son 500 depreme ait verilere, tarih, saat, büyüklük ve merkez üssü bilgileriyle birlikte kolayca ulaşmak mümkün.