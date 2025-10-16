Haberler

İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 16 Ekim İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 16 Ekim İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
İstanbul, sabah saatlerinde gerçekleşen depremle sallandı. Şehrin birçok noktasında hissedilen sarsıntı, halk arasında endişeye yol açtı. Deprem sonrası sosyal medyada "Deprem oldu mu?" şeklinde paylaşımlar hızla yayılırken, yetkililerden resmi açıklama bekleniyor. Peki, İstanbul'da deprem mi oldu? Son dakika! 16 Ekim İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

İstanbul, sabah saatlerinde yaşanan depremle sallandı. Kısa süreli olmasına rağmen şehrin pek çok noktasında hissedilen sarsıntı, vatandaşlarda paniğe neden oldu. Sosyal medyada "Deprem mi oldu?" soruları hızla yayılırken, kullanıcılar yaşadıklarını paylaşarak birbirlerini bilgilendirmeye çalıştı. Depremle ilgili tüm ayrıntılar ve uzman değerlendirmeleri haberimizin devamında.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye genelinde gerçekleşen depremleri anlık olarak izleyip, güncel bilgileri kamuoyuyla paylaşıyor. Özellikle hissedilen depremler sonrası vatandaşlar, kurumların resmi internet siteleri aracılığıyla en yeni verilere kolayca erişebiliyor. Gerçek zamanlı sunulan bu listeler, bilimsel çalışmaların yanı sıra toplumun afet farkındalığını artırmakta da önemli bir rol oynuyor.

İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 16 Ekim İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD, sadece deprem verilerini paylaşmakla kalmayıp, toplumda afet bilinci oluşturmak için eğitim programları, tatbikatlar ve bilgilendirici kampanyalar da düzenliyor. Kandilli Rasathanesi ise teknik ölçümler ve analizlerle depremlerin detaylarını kamuoyuna aktarıyor. Her iki kurumun resmi web sitelerinde yayımlanan güncel listeler, hem bilim insanları hem de halk için vazgeçilmez bir kaynak konumunda.

İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 16 Ekim İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

16 EKİM 2025 DEPREM OLDU MU?

16 Ekim sabah saatlerinde İstanbul'da hissedilen hafif çaplı sarsıntı, vatandaşlar arasında endişeye yol açtı. Sosyal medya platformlarında "Deprem mi oldu?" soruları hızla yayılırken, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listeleri büyük ilgi gördü. Depremin büyüklüğü, merkez üssü ve derinliği gibi teknik bilgiler resmi kaynaklardan doğrulanabiliyor ve halkın doğru bilgiye ulaşması sağlanıyor.

Haberler.com / Sahra Arslan - Gündem
Haberler.com
