Haberler

İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 15 Kasım İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 15 Kasım İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?
Güncelleme:
İstanbul sabah saatlerinde beklenmedik bir sarsıntıyla uyandı. Kent genelinde hissedilen deprem, vatandaşların telefonlarına sarılıp "Deprem mi oldu?" sorusunu sormasına yol açtı. Sosyal medyada kısa sürede yayılan haberlerin ardından AFAD, resmi açıklamalarını paylaşarak vatandaşları bilgilendirdi. Peki, İstanbul'da deprem mi oldu? 15 Kasım İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

İstanbul sabah saatlerinde beklenmedik bir sarsıntıyla uyandı. Şehrin pek çok noktasında hissedilen deprem, üst katlardaki vatandaşlarda kısa süreli bir tedirginlik yarattı. " İstanbul'da deprem mi oldu?" sorusu sosyal medyada hızla yayıldı ve gözler AFAD ile Kandilli Rasathanesi'nin açıklamalarına çevrildi. Detaylı bilgiler haberimizin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile AFAD, Türkiye genelinde meydana gelen sismik hareketlilikleri 7 gün 24 saat kesintisiz takip ediyor. Farklı bölgelerde kaydedilen depremler, gelişmiş sensör ve izleme sistemleri sayesinde anında tespit edilip kamuoyunun erişimine sunuluyor.

Kandilli'nin ülke çapındaki yaygın gözlem ağı, yer hareketlerini saniyeler içinde kaydederek detaylı analizler sağlıyor. Hem Kandilli hem de AFAD tarafından yayımlanan "Son Depremler" listeleri, vatandaşların güncel verilere hızlıca ulaşmasını sağlarken, uzmanlar için de güvenilir bir referans niteliği taşıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın yayımladığı listelerde depremlerin büyüklüğü, merkez üssü ve derinliği gibi teknik bilgiler detaylı şekilde yer alıyor. Bu sayede vatandaşlar doğru bilgiye erişebiliyor ve sosyal medyada dolaşan doğrulanmamış iddiaların önüne geçilebiliyor. Kurum, yıl boyunca düzenli bilgilendirmeler, farkındalık çalışmaları ve tatbikatlarla deprem bilincinin artırılmasına katkı sağlıyor.

15 KASIM 2025 İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

15 Kasım 2025 Cumartesi sabahı İstanbul, beklenmedik bir sarsıntıyla uyandı. Şehrin pek çok ilçesinde hissedilen deprem, özellikle yüksek katlı binalarda yaşayan vatandaşlarda kısa süreli tedirginlik yarattı. Sosyal medyada "İstanbul'da deprem mi oldu?" sorusu hızla yayıldı ve gözler AFAD ile Kandilli Rasathanesi'nin açıklamalarına çevrildi.

Her iki kurum da kısa süre içinde depremin büyüklüğü, merkez üssü ve derinliğiyle ilgili resmi verileri paylaştı. Yetkililer, vatandaşların yalnızca resmi açıklamaları takip etmeleri ve doğrulanmamış haberlere itibar etmemeleri konusunda uyardı.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
