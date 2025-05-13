İstanbul Büyükçekmece açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem

İstanbul'da korkutan deprem
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İSTANBUL'DA DEPREM! İstanbul'da deprem mi oldu? 13 Mayıs Salı deprem ne zaman, nerede oldu?

İSTANBUL'DA DEPREM! İstanbul'da deprem mi oldu? 13 Mayıs Salı deprem ne zaman, nerede oldu?
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İstanbul'da deprem sorusu vatandaşlar arasında yeniden gündeme geldi. Türkiye, 6 Şubat depremlerinin ardından sarsıntılarla mücadele etmeye devam ederken, İstanbul'da deprem ihtimali her geçen gün daha fazla tartışılıyor.

Son olarak 23 Nisan Çarşamba günü yaşanan 6.2 büyüklüğündeki deprem, megakentte ciddi bir paniğe yol açtı. Peki, İstanbul'da deprem ne zaman ve nerede oldu? 23 Nisan'da meydana gelen ve büyük yankı uyandıran sarsıntının ardından, İstanbul'da deprem ile ilgili endişeler artarak sürüyor. Bu depremin ardından yaşanan artçı şoklar, özellikle Marmara çevresinde hissedilmeye devam ediyor. Vatandaşlar "İstanbul'da deprem olacak mı?" sorusuna yanıt ararken, uzmanlar da olası risklere karşı uyarılarını yineliyor. Peki, İstanbul'da deprem mi oldu? 13 Mayıs Salı deprem ne zaman, nerede oldu?

DEPREM Mİ OLDU?

Marmara Denizi'nde saat 07.18'de 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İSTANBUL'DA DEPREM! İstanbul'da deprem mi oldu? 13 Mayıs Salı deprem ne zaman, nerede oldu?

DEPREM NEREDE OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi olan 3,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. İstanbul'un Büyükçekmece ilçesine 20,66 kilometre uzaklıktaki depremin yerin 6,84 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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