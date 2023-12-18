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İstanbul'da da hissedilen 4.1'lik depremin ardından Naci Görür'den açıklama: Sistem, gerilim biriktiriyor

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Yalova'nın Çınarcık ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul, Bursa, Kocaeli, Balıkesir'den de hissedilirken Prof. Dr. Naci Görür "Deprem Adalar Fayının güneyindeki küçük normal faylar üzerinde olmuş olabilir. Fay çözümü ile bu belli olacaktır. Marmara'daki sistem gerilim biriktiriyor" dedi.

Prof. Dr. Naci Görür, Yalova Çınarcık'ta yaşanan 4.1'lik depremin ardından "Sanıyorum deprem Adalar Fayının güneyindeki küçük normal faylar üzerinde olmuş olabilir. Fay çözümü ile bu belli olacaktır. Fay haritasını koyuyorum. Marmara'daki sistem gerilim biriktiriyor" açıklamasını yaptı.

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Marmara Denizi, Yalova'nın Çınarcık ilçesi açıklarında saat 23.53'te 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Yalova'nın yanı sıra İstanbul, Bursa, Kocaeli ve Balıkesir'de de hissedildi. Kandilli Rasathanesi ise Marmara Denizi, Yalova açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğünü 4 olarak rapor etti.

NACİ GÖRÜR: MARMARA'DAKİ SİSTEM GERİLİM BİRİKTİRİYOR

Depremin ardından herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı, olumsuz bir ihbar yapılmadı. Büyük panik yaratan sarsıntıyla ilgili Prof Dr. Görür, depremin ardından X hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Arkadaşlar, Marmara Denizi, Çınarcık Çukurluğunda 4,1 deprem oldu. Sanıyorum deprem Adalar Fayının güneyindeki küçük normal faylar üzerinde olmuş olabilir. Fay çözümü ile bu belli olacaktır. Fay haritasını koyuyorum. Marmara'daki sistem gerilim biriktiriyor, Sevgiyle"

İstanbul'da da hissedilen 4.1'lik depremin ardından Naci Görür'den açıklama

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Haberler.com - Doğal Afetler

Naci Görür İstanbul Marmara Yalova Deprem Doğal Afetler Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

mardinli yiğit:

İstanbul'da bir deprem olursa bu ülke daha 10 sene kendine gelemez..

Yanıtla00
ekaf paseh:

eskiden deprem olunca sitres atıyor diyorlardı şimdi topluyor allah sonumuzu hayır etsin...

Yanıtla09
A B:

İnsanlar da muazzam geriliyor bu açıklamalardan korku filmi yaşatmayın artık

Yanıtla910
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