İstanbul'da da hissedilen 4.1'lik depremin ardından Naci Görür'den açıklama: Sistem, gerilim biriktiriyor

Yalova'nın Çınarcık ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul, Bursa, Kocaeli, Balıkesir'den de hissedilirken Prof. Dr. Naci Görür "Deprem Adalar Fayının güneyindeki küçük normal faylar üzerinde olmuş olabilir. Fay çözümü ile bu belli olacaktır. Marmara'daki sistem gerilim biriktiriyor" dedi.

Prof. Dr. Naci Görür, Yalova Çınarcık'ta yaşanan 4.1'lik depremin ardından "Sanıyorum deprem Adalar Fayının güneyindeki küçük normal faylar üzerinde olmuş olabilir. Fay çözümü ile bu belli olacaktır. Fay haritasını koyuyorum. Marmara'daki sistem gerilim biriktiriyor" açıklamasını yaptı.

SARSINTI İSTANBUL DAHİL BİRÇOK İLDE HİSSEDİLDİ

Marmara Denizi, Yalova'nın Çınarcık ilçesi açıklarında saat 23.53'te 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Yalova'nın yanı sıra İstanbul, Bursa, Kocaeli ve Balıkesir'de de hissedildi. Kandilli Rasathanesi ise Marmara Denizi, Yalova açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğünü 4 olarak rapor etti.

NACİ GÖRÜR: MARMARA'DAKİ SİSTEM GERİLİM BİRİKTİRİYOR

Depremin ardından herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı, olumsuz bir ihbar yapılmadı. Büyük panik yaratan sarsıntıyla ilgili Prof Dr. Görür, depremin ardından X hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Arkadaşlar, Marmara Denizi, Çınarcık Çukurluğunda 4,1 deprem oldu. Sanıyorum deprem Adalar Fayının güneyindeki küçük normal faylar üzerinde olmuş olabilir. Fay çözümü ile bu belli olacaktır. Fay haritasını koyuyorum. Marmara'daki sistem gerilim biriktiriyor, Sevgiyle"