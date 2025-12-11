Haberler

İstanbul'da yangın faciası! Aynı evdeki 3 çocuk hayatını kaybetti

İstanbul Pendik'te 2 katlı binanın girişindeki dairede çıkan yangında 3 çocuk hayatını kaybetti, 1 çocuk ağır yaralandı. Öte yandan, evde çıkan yangın sırasında evde bulunmadığı öğrenilen anne gözaltına alındı. İstanbul Valiliği de yangın faciasıyla ilgili detaylı bir yazılı açıklama yayımladı.

  • İstanbul Pendik'te bir evde çıkan yangında 3 çocuk hayatını kaybetti ve 1 çocuk ağır yaralandı.
  • Yangında hayatını kaybeden çocuklar Cennet Çelikkol (2016), Zülfikar Sepetci (2020) ve Özden Sepetci (2023) oldu.
  • Yangın sırasında evde olmayan çocukların annesi Selvi Sepetci polis tarafından gözaltına alındı.

Pendik'te bir evde çıkan yangında 3 çocuk hayatını kaybetti, 2 çocuk ağır yaralandı.

Fevzi Çakmak Mahallesi Umman Sokak bulunan 2 katlı binanın girişindeki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

4 ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI

Yangında vatandaşlar tarafından evden çıkarılan 4 çocuk, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

ANNE GÖZALTINA ALINDI

Hastaneye kaldırılan çocuklardan 3'ünün hayatını kaybettiği, 1'inin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan, yangın sırasında evde olmadığı ortaya çıkan anne polis ekiplerince gözaltına alındı.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Yangın faciasıyla ilgili İstanbul Valiliği bir açıklama yayımladı. Yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı; "11.12.2025 Perşembe Günü saat 02.30 sıralarında Pendik ilçesi Fevzi Çakmak MahallesiUmman Sokak No:5 adresinde bulunan konutta çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangın çıkmıştır.

"BİLİNCİ KAPALI 4 ÇOCUK BULUNDU"

Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilmiştir. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, binada yapılan arama tarama çalışması sırasında 1 nolu dairede bilinci kapalı şekilde 4 çocuk bulunmuştur. Çocuklara ilk müdahaleyi, olay yerinde bulunan sağlık ekipleri yapmış ve yaralılar bölgedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştır.

Cennet Çelikkol (2016), Zülfikar Sepetci (2020) ve Özden Sepetci (2023) isimli çocuklar, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. 2014 Doğumlu Muhammed Ali Çelikkol'un ise kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım servisinde tedavisi devam etmektedir.

Olay sonrasında yapılan ilk incelemede ise çocukların annesi olan Selvi Sepetci'nin, 2025 doğumlu diğer çocuğu Ela Nur Zurnacı'yı tedavisi için Kartal Eğitim Araştırma Hastanesine götürdüğü için olan sırasında evde bulunmadığı tespit edilmiştir. Yangının kesin çıkış sebebi, itfaiyenin hazırlayacağı raporla tespit edilecektir. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır."

Kaynak: AA / Erdem Aksoy - Yaşam
Haberler.com
Yorumlar (11)

Haber YorumlarıAhmet Aydın null:

Keşke bu Cuma günü kıyamet kopsa da kurtulsak artık bu Lanetli Dünyada ne huzur kaldı ne gelecek

Haber YorumlarıHasan Yilmaz:

Çok haber okuyorsun. azalt, sağina soluna, otlara, ağaçlara, insanlara bak. şükür et.

Haber YorumlarıBükücü:

Yav arkadaş. Bir gün de uyanıp telefonu elime aldığımda güzel bir haberin bildirimiyle uyanayım

Haber YorumlarıYigithan Cobanoglu:

hergun kahroluyoruz hergun yazik gunah abi bu nasil bir memleket oldu allah sabir versin

Haber Yorumlarıs9s5th4my8:

çok yazık çok üzücü kelimeler kifayetsiz

