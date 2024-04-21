İstanbul'da 23 Nisan etkinlikleri neler? 23 Nisan'da neler yapılacak? 23 Nisan etkinlik takvimi: Üsküdar, Kadıköy

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için geri sayım başladı. Kutlamalar hafta sonu başlayacak ve 23 Nisan'a kadar devam edecek. İstanbul'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı festivali nerede, ne zaman olacak İstanbul'da 23 Nisan etkinlikleri neler? 23 Nisan'da neler yapılacak? Detaylar haberimizde...

İSTANBUL'DA 23 NİSAN ETKİNLİKLERİ NELER?

İBB Kültür tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali, 18-24 Nisan 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek. Türk ve dünya çocuklarının İstanbul'da buluşacağı festivalde Almanya, Bulgaristan, Çin Halk Cumhuriyeti, Filistin, Gürcistan, Macaristan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kuzey Makedonya, Meksika, Kolombiya, Kosova, Litvanya, Polonya, Sırbistan, Slovakya ve Ukrayna'dan çocuk halk dansları toplulukları yer alacak. Türkiye'den ise Ağrı, Gaziantep, Hatay Samandağ, Sinop, Malatya ve Trabzon'dan halk dansları toplulukları festival kapsamında sahne alacaklar. Ev sahibi şehir İstanbul adına, İBB Kültür Sanat Eğitimleri ve İstanbul'u temsil eden ekipler festivalde yer alacaklar.

23 NİSAN'DA HANGİ ETKİNLİKLER OLACAK?

Üsküdar Sahil Meydanı'nda saat 14.00'ten itibaren DJ eşliğinde başlayacak olan etkinliğin devamında çocuklar için Kids Zumba, Arı Maya, Maşa ile Koca Ayı ve Kukuli sahnede olacak. Fatih Ermiş İllüzyon Gösterisi'nin ardından Litvanya, Macaristan, Sinop, Hatay, Filistin ve Polonya ekiplerinin halk dansları gösterileri gerçekleşecek. Etkinlik Ceza ve Zeynep Bastık konseriyle devam edecek.

İBB Kültür AŞ de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için dopdolu bir etkinlik programı hazırladı. Müze Gazhane ve Topkapı Amfi'de gerçekleştirilecek etkinliklerle çocuklar unutulmaz bir bayram coşkusu yaşayacak.

Müze Gazhane'de, çocukların yeteneklerini perçinleyecek atölyelerden film gösterimlerine, konserlerden farklı disiplinlerde sergilere ve söyleşilere kadar pek çok etkinlik gerçekleşecek. Sosis balon ve yüz boyama etkinlikleriyle başlayacak program, sirk gösterileri ve oyun alanlarıyla devam edecek. Hip hop dans gösterisi, 23 Nisan Bandosu konserleri, sihirbazlık performansı ve zumba gösterisi gibi etkinliklerin yanı sıra atölye çalışmalarında da çocuklar caz dansı, felsefe ve bambu çubuklarıyla eğlenceli vakit geçirecek.