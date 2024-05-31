İstanbul Boğazı'ndan kaç tane gemi geçiyor? Boğazdan hangi gemiler geçer?

Günümüzde İstanbul Boğazı, ticaret gemileri ve uluslararası deniz trafiği için kritik bir geçiş noktasıdır. Türkiye, bu stratejik su yolunun güvenliğini ve yönetimini sağlamak için gerekli önlemleri almaktadır. Ayrıca, boğazda meydana gelebilecek çevresel ve güvenlik risklerini minimize etmek için düzenlemeler yapılmakta ve teknolojik önlemler alınmaktadır. İstanbul Boğazı'nın kontrolü tamamen Türkiye'nin elindedir, ancak geçiş rejimi ve kullanım kuralları uluslararası anlaşmalarla düzenlenmiştir. Bu durum, boğazın hem Türkiye hem de uluslararası toplum için önemini ve stratejik değerini artırmaktadır.

İSTANBUL BOĞAZI'NDAN KAÇ TANE GEMİ GEÇİYOR?

İstanbul Boğazı, dünya üzerindeki en yoğun deniz trafiğine sahip su yollarından biridir. Boğazdan geçen gemi sayısı yıllık bazda değişiklik gösterebilir. Son yıllarda İstanbul Boğazı'ndan geçen gemi sayısı yıllık ortalama olarak yaklaşık 45 bin 529 civarındadır.

Günlük ve Aylık Ortalama

Günlük Ortalama: Günde yaklaşık 100 ila 130 gemi geçiş yapmaktadır.

Aylık Ortalama: Aylık olarak yaklaşık 3.000 ila 3.500 gemi geçişi gerçekleşmektedir.

Gemi Türleri

İstanbul Boğazı'ndan geçen gemiler çeşitlilik göstermektedir:

Ticaret Gemileri: Petrol tankerleri, kuru yük gemileri, konteyner gemileri, vb.

Yolcu Gemileri: Kruvaziyer gemileri, feribotlar, vb.

Askeri Gemiler: Hem Türkiye'nin hem de uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yabancı ülkelerin askeri gemileri.

Yat ve Küçük Tekne: Boğazı kullanan yatlar ve küçük tekneler.

Trafik Yönetimi ve Güvenlik

Yoğun trafik nedeniyle İstanbul Boğazı, ciddi bir yönetim ve güvenlik gerektirir:

Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğü: Bu tüzük, boğazdaki deniz trafiğini düzenler ve güvenli geçişi sağlamak için kurallar belirler.

Radar ve İzleme Sistemleri: Boğazdaki trafik, radar ve diğer izleme sistemleri ile sürekli olarak takip edilir.

Kılavuzluk ve Römorkaj Hizmetleri: Büyük gemiler için kılavuz kaptanlar ve römorkör hizmetleri sağlanır.

Çevresel ve Güvenlik Riskleri

İstanbul Boğazı'ndan geçen yüksek gemi trafiği, çevresel ve güvenlik risklerini de beraberinde getirir:

Çevresel Kirlilik: Petrol ve diğer zararlı maddelerin taşınması, deniz kirliliği riskini artırır.

Kazalar: Yoğun trafik ve dar geçiş alanı nedeniyle kaza riski yüksektir. Geçmişte bazı ciddi kazalar yaşanmıştır.

Güvenlik: Terörizm ve diğer güvenlik tehditleri, boğazın güvenliğini sağlamak için sürekli izleme ve önlemler gerektirir.

İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇEN GEMİLERDEN ÜCRET ALINIYOR MU?

İstanbul Boğazı'ndan geçen gemilerden ücret alınmaktadır. Ancak, ücretler gemi türüne, net tonajına ve seferine göre değişmektedir. İşte bazı detaylar: