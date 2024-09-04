Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü ekipleri, yasal düzenlemelere aykırı inşaat faaliyetinin tespit edilmesi ve çalışmaların durdurulmasının ardından sabah saatlerinde alana gelerek yıkım işlemlerine başladı. Peki, İstanbul Boğazı'ndaki kaçak villa olayı nedir? İstanbul Boğazı'ndaki kaçak villa kimin?

NE OLMUŞTU?

Üsküdar Vaniköy'de, Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'nde izinsiz inşaat yapıldığı ihbarı üzerine, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü ekipleri 22 Ağustos'ta bölgeye giderek incelemelerde bulunmuştu. Yapılan incelemelerde, izinsiz inşaatın İBB'nin izniyle başlatıldığı tespit edilmiş ve ardından inşaat çalışmaları durdurulmuştu. İl Müdürlüğü ekiplerinin hazırladığı tespit tutanağında, doğal zemin ve bitki örtüsüne fiziksel müdahalede bulunularak tahribat yapıldığı belirlenmiş ve tüm inşa faaliyetlerin durdurulduğu açıklanmıştı.

KAÇAK VİLLA YIKILDI MI?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının söz konusu alanda yıkıma başlamasının ardından olay yerine gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri de yıkım çalışması yapıyor.