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İstanbul baraj doluluk oranı düşüyor mu, barajlar yüzde kaç dolu? Güncel İSKİ baraj doluluk oranı! 22 Temmuz barajların doluluk oranı yüzde kaç?

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İstanbul baraj doluluk oranı düşüyor mu? İstanbul, Ankara ve İzmir'deki barajların doluluk oranları merak konusu oldu. İSKİ, ASKİ ve İZSU'nun verilerine göre, 22 Temmuz 2024 tarihindeki baraj doluluk oranları araştırılıyor. Baraj doluluk oranları, ülke genelinde yağış miktarına göre değişiklik göstermekte ve vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılıyor. Peki, 22 Temmuz barajların doluluk oranı yüzde kaç?

İstanbul'daki barajlar yüzde kaç dolu? İstanbul baraj doluluk oranları ve 22 Temmuz barajların doluluk seviyesi merak ediliyor. Baraj doluluk oranları ve İSKİ baraj doluluk oranları yüzde kaç 2024 araştırılıyor. İstanbul, İzmir, Ankara baraj doluluk oranları sıklıkla gündeme geliyor. 22 Temmuz 2024 barajların doluluk seviyesi nasıl? Detaylar haberimizdedir…

BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR?

İstanbul, Ankara ve İzmir baraj doluluk oranları merak ediliyor. Bununla birlikte baraj doluluk oranları ne kadar olduğu sık sık gündeme geliyor. Ülke genelinde yağış miktarına göre değişiklik gösteren baraj doluluk oranları haberimizde yer alıyor.

22 TEMMUZ (İSKİ) İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 22 Temmuz 2024 Pazartesi bugünkü baraj doluluk oranı grafiği şöyle:

İstanbul baraj doluluk oranı düşüyor mu, barajlar yüzde kaç dolu? Güncel İSKİ baraj doluluk oranı! 22 Temmuz barajların doluluk oranı yüzde kaç?

BARAJLARIN DOLULUK SEVİYESİ NEDİR?

Barajların doluluk seviyesi artan yağışlara göre değişiklik göstermektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde baraj doluluk oranları seviyesi ne kadar olduğu haberimizin ayrıntılarında yer alıyor.

İSTANBUL'DAKİ BARAJLARIN DOLULUK SEVİYESİ YÜZDE KAÇ?

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte su kullanım miktarı arttı. Mevsim itibariyle yağışların azalmasının da etkisiyle İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı düşmeye başladı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan ölçümlerde bugün itibariyle ortalama baraj doluluk oranları yüzde 61.42 olarak kaydedildi. 61.42'lik doluluk oranı geçen yılın aynı dönemindeki yüzde 39.56'lık doluluk oranına göre yaklaşık yüzde 22 daha yüksek olsa da 2015-2022 arasındaki 8 yılın aynı dönemlerindeki doluluk oranlarına göre ise yaklaşık yüzde 10 daha düşük seviyede ölçüldü. Son 10 yıl içerisindeki aynı dönemlerde en yüksek doluluk oranına 2015 yılında yüzde 80.71 ile ulaşılırken en düşük doluluk oranının kaydedildiği yıl ise yüzde 20.24 ile 2014 yılı olmuştu.

İstanbul baraj doluluk oranı düşüyor mu, barajlar yüzde kaç dolu? Güncel İSKİ baraj doluluk oranı! 22 Temmuz barajların doluluk oranı yüzde kaç?

İSTANBUL BARAJ DOLULUK SEVİYESİ

İstanbul'daki barajların kendi kapasitelerine göre doluluk verileri de değerlendirmeye alındı. Buna göre İstanbul'un doluluk oranı en yüksek barajı yüzde 74,25 ile Terkos Barajı olurken doluluk oranı en düşük baraj ise yüzde 30,51 ile Alibey Barajı oldu. Diğer barajlardaki doluluk oranları da şu şekilde kaydedildi;

  • Ömerli: Yüzde 68.07
  • Darlık: Yüzde 62.71
  • Elmalı: Yüzde 63.85
  • Büyükçekmece: Yüzde 58.04
  • Sazlıdere: Yüzde 54.53
  • Istrancalar: Yüzde 38.32
  • Kazandere: Yüzde 34.36
  • Pabuçdere: Yüzde 43.88

GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Aktif kullanılabilir doluluk oranı aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır:

Toplam hacim - ölü hacim hacimdeki su miktarı = Kalan su miktarı ÷ toplam hacim × 100 = Yüzdelik oranı vermektedir.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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