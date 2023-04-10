İstanbul, Ankara, İzmir kaç vekil çıkarıyor? İstanbul, Ankara, İzmir milletvekili sayısı!
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2023 seçimlerine kısa bir süre kala milletvekili adaylarının belirlenmesinin ardından İstanbul, Ankara, İzmir kaç vekil çıkarıyor? İstanbul, Ankara, İzmir milletvekili sayısı merak ediliyor. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir kaç milletvekili çıkaracak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir milletvekili sayısı kaç yanıtı...
İstanbul, Ankara, İzmir milletvekili sayısı! 2023 seçimlerine kısa bir süre kala milletvekili adaylarının belirlenmesinin ardından İstanbul, Ankara, İzmir kaç vekil çıkarıyor? İstanbul, Ankara, İzmir milletvekili sayısı merak ediliyor. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir kaç milletvekili çıkaracak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir milletvekili sayısı kaç yanıtı haberimizde...
İSTANBUL, ANKARA, İZMİR MİLLETVEKİLİ SAYISI KAÇ?
İstanbul 98, Ankara 36 ve İzmir 28 milletvekili çıkarmaktadır.
Diğer iller ve çıkaracakları milletvekili sayıları şu şekilde;
Adana 15
Adıyaman 5
Afyonkarahisar 6
Ağrı 4
Amasya 3
Antalya 17
Artvin 2
Aydın 8
Balıkesir 9
Bilecik 2
Bingöl 3
Bitlis 3
Bolu 3
Burdur 3
Bursa 20
Çanakkale 4
Çankırı 2
Çorum 4
Denizli 7
Diyarbakır 12
Edirne 4
Elazığ 5
Erzincan 2
Erzurum 6
Eskişehir 6
Gaziantep 14
Giresun 4
Gümüşhane 2
Hakkari 3
Hatay 11
Isparta 4
Mersin 13
Kars 3
Kastamonu 3
Kayseri 10
Kırklareli 3
Kırşehir 2
Konya 15
Kütahya 5
Malatya 6
Manisa 10
Kahramanmaraş 8
Mardin 6
Muğla 7
Muş 3
Nevşehir 3
Niğde 3
Ordu 6
Rize 3
Samsun 9
Siirt 3
Sinop 2
Sivas 5
Tekirdağ 8
Tokat 5
Trabzon 6
Şanlıurfa 14
Uşak 3
Van 8
Yozgat 4
Zonguldak 5
Aksaray 4
Karaman 3
Kırıkkale 3
Batman 5
Şırnak 4
Bartın 2
Ardahan 2
Iğdır 2
Yalova 3
Karabük 3
Kilis 2
Osmaniye 4
Düzce 3