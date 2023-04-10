2023 seçimlerine kısa bir süre kala milletvekili adaylarının belirlenmesinin ardından İstanbul, Ankara, İzmir kaç vekil çıkarıyor? İstanbul, Ankara, İzmir milletvekili sayısı merak ediliyor. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir kaç milletvekili çıkaracak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir milletvekili sayısı kaç yanıtı...

İstanbul, Ankara, İzmir milletvekili sayısı! 2023 seçimlerine kısa bir süre kala milletvekili adaylarının belirlenmesinin ardından İstanbul, Ankara, İzmir kaç vekil çıkarıyor? İstanbul, Ankara, İzmir milletvekili sayısı merak ediliyor. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir kaç milletvekili çıkaracak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir milletvekili sayısı kaç yanıtı haberimizde...

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR MİLLETVEKİLİ SAYISI KAÇ?

İstanbul 98, Ankara 36 ve İzmir 28 milletvekili çıkarmaktadır.

Diğer iller ve çıkaracakları milletvekili sayıları şu şekilde;

Adana 15

Adıyaman 5

Afyonkarahisar 6

Ağrı 4

Amasya 3

Antalya 17

Artvin 2

Aydın 8

Balıkesir 9

Bilecik 2

Bingöl 3

Bitlis 3

Bolu 3

Burdur 3

Bursa 20

Çanakkale 4

Çankırı 2

Çorum 4

Denizli 7

Diyarbakır 12

Edirne 4

Elazığ 5

Erzincan 2

Erzurum 6

Eskişehir 6

Gaziantep 14

Giresun 4

Gümüşhane 2

Hakkari 3

Hatay 11

Isparta 4

Mersin 13

Kars 3

Kastamonu 3

Kayseri 10

Kırklareli 3

Kırşehir 2

Konya 15

Kütahya 5

Malatya 6

Manisa 10

Kahramanmaraş 8

Mardin 6

Muğla 7

Muş 3

Nevşehir 3

Niğde 3

Ordu 6

Rize 3

Samsun 9

Siirt 3

Sinop 2

Sivas 5

Tekirdağ 8

Tokat 5

Trabzon 6

Şanlıurfa 14

Uşak 3

Van 8

Yozgat 4

Zonguldak 5

Aksaray 4

Karaman 3

Kırıkkale 3

Batman 5

Şırnak 4

Bartın 2

Ardahan 2

Iğdır 2

Yalova 3

Karabük 3

Kilis 2

Osmaniye 4

Düzce 3