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İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman? Meteoroloji'den İstanbul kar yağışı uyarısı!

İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman? Meteoroloji'den İstanbul kar yağışı uyarısı!
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İstanbul' kar ne zaman yağacak ve kar yağışı olan iller hangisi olduğu merak ediliyor. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde kar yağışı etkisini sürdürürken, İstanbul'da kar yağışı olup olmayacağı merak konusu. Peki, İstanbul'a kar yağacak mı?

Kar yağışı ne zaman başlıyor ve İstanbul'a kar ne zaman yağacağı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz hafta sonu sıcaklıkların düşmesiyle birlikte, İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı gözlemlendi. İstanbul'a kar yağacak mı? Detaylar haberimizdedir…

İSTANBUL'A KAR YAĞIŞI OLACAK MI?

Prof. Dr. Orhan Şen, bu yılın normal bir kış dönemi geçireceğini tahmin ederek, "Aralık ayı, Türkiye'nin mevsim normallerine uygun kar yağışı alacak. İstanbul için ise kar yağışı sorusu sıkça soruluyor. Önümüzdeki 10 gün içerisinde böyle bir durum beklenmiyor. Hafta sonu sıcaklıklar yükselecek ve 15 dereceye kadar çıkacak. Bugün sıcaklık yaklaşık 12 derece civarında. Aralık ayında hiç kar yağmaz demek mümkün değil, ancak genel tabloya göre kar yağışı aralığın son haftası ya da ocak ayının ilk haftasında olabilir. Bu arada, Aydos Tepesi'ne kar yağması, İstanbul'un tamamına kar yağdığı anlamına gelmez. İstanbul'da kar yağışından bahsediyorsak, Levent, Aksaray veya Esenler gibi merkezi yerlere kar düşmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman? Meteoroloji'den İstanbul kar yağışı uyarısı!

İSTANBUL BUGÜN HAVA DURUMU

İstanbul şehrinde 28 Kasım 2024 Perşembe günü hava Bulutlu, sıcaklık ise 13 dereceyi gösteriyor. 29 Kasım 2024 Cuma günü ise havanın Parçalı Bulutlu, ve sıcaklığın 15 derece olacağı tahmin edilmekte. 30 Kasım 2024 Cumartesi günü hava Parçalı Bulutlu, sıcaklık ise 16 dereceyi gösterecek. 01 Aralık 2024 Pazar günü için havanın Bulutlu olması bekleniyor, sıcaklık da 15 dereceyi bulacak. 02 Aralık 2024 Pazartesi günü için havanın Sağanak Yağmurlu olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 14 dereceyi gösterecek.

HAVA DURUMU RAPORU (LİNK)

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