İstanbul 23 Nisan etkinleri ve konserleri nerede? ?? 23 Nisan'da kimler konser verecek? İstanbul 23 Nisan bayramı nerede kutlanacak?

İstanbul'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı festivali nerede ve ne zaman gerçekleşecek? İstanbul Büyükşehir Belediyesi 23 Nisan etkinlik ve konserleri nerede olacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İstanbul 23 Nisan etkinleri ve konserleri nerede? 23 Nisan'da kimler konser verecek? İstanbul 23 Nisan bayramı nerede kutlanacak? Detaylar haberimizdedir…

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI ETKİNLİKLERİ NELER?

İBB Kültür tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali, 18-24 Nisan 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek. Türk ve dünya çocuklarının İstanbul'da buluşacağı festivalde Almanya, Bulgaristan, Çin Halk Cumhuriyeti, Filistin, Gürcistan, Macaristan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kuzey Makedonya, Meksika, Kolombiya, Kosova, Litvanya, Polonya, Sırbistan, Slovakya ve Ukrayna'dan çocuk halk dansları toplulukları yer alacak. Türkiye'den ise Ağrı, Gaziantep, Hatay Samandağ, Sinop, Malatya ve Trabzon'dan halk dansları toplulukları festival kapsamında sahne alacaklar. Ev sahibi şehir İstanbul adına, İBB Kültür Sanat Eğitimleri ve İstanbul'u temsil eden ekipler festivalde yer alacaklar.

Dans gösterileri, Ceza ve Zeynep Bastık konserleri, 23 Nisan Özel Kortej Yürüyüşü, tiyatro oyunları, akrobasi, sirk ve illüzyon gösterileri gibi birçok etkinliğin yer alacağı festival, İstanbul'un 19 ayrı noktasında gerçekleşecek. Festival etkinlikleri İBB Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu, Artİstanbul Feshane, Arnavutköy İSKİ Terkos Kültür Evi ve Yaşam Parkı, Baruthane, Bayrampaşa Atatürk Parkı, Beyoğlu İstiklal Caddesi, Büyükada Atatürk Meydanı, Çatalca Cumhuriyet Meydanı, Çekmeköy, Çubuklu Silolar, Gaziosmanpaşa, Sancaktepe Belediye Binası Önü, Silivri, Sultanbeyli, Şile, Turşucuzade Konağı, Tuzla Sahil Tören Alanı ve Üsküdar Sahil Meydanı gibi mekanlarda gerçekleşecek. Ayrıca Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası'nda iki Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali tırı da farklı mahallelerde çocuklarla buluşacak. Festival etkinliklerinin ücretsiz biletleri İstanbul Senin uygulaması üzerinden temin edilebilecek.

Üsküdar'da 23 Nisan coşkusu

Üsküdar Sahil Meydanı'nda saat 14.00'ten itibaren DJ eşliğinde başlayacak olan etkinliğin devamında çocuklar için Kids Zumba, Arı Maya, Maşa ile Koca Ayı ve Kukuli sahnede olacak. Fatih Ermiş İllüzyon Gösterisi'nin ardından Litvanya, Macaristan, Sinop, Hatay, Filistin ve Polonya ekiplerinin halk dansları gösterileri gerçekleşecek. Etkinlik Ceza ve Zeynep Bastık konseriyle devam edecek.

Dr. Dilek Kaya İmamoğlu, Arnavutköy'de çocuklarla buluşacak

Arnavutköy'de, ISKI Terkos Kültür Evi Ve Yaşam Parkı'nda, 23 Nisan'da, 12.00-18.00 saatleri arasında 23 Nisan Çocuk Şenliği düzenlenecek. Dr.Dilek Kaya İmamoğlu öncülüğünde, İstanbul Vakfı çatısı altında yürütülen Büyüt Hayallerini de etkinlikler ve oyunların çadırıyla yer alacak. Puzzle, seksek, resim boyama gibi etkinlikler çadır alanında bulunacak.

Ana sahne üzerinde gün boyu illüzyon, kukla, pandomim gösterileri, halk oyunları performansları gibi etkinlikler gerçekleştirilirken, çocukların alanda da keyifli vakit geçirerek bayramlarını kutlayabileceği sürprizler yer alacak.

İki yakada iki çocuk tırı

Festival boyunca biri Anadolu Yakası'nda, diğeri ise Avrupa Yakası'nda olmak üzere iki Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali TIRI da İstanbul'un farklı mahallelerinde çocuklarla buluşacak.

Şehir Tiyatroları Geleneksel 38. Çocuk Şenliği çocuk oyunlarıyla başlayacak

İBB Şehir Tiyatroları'nın bu yıl 38.'sini düzenlediği Çocuk Şenliği ise 21 Nisan Pazar günü saat 12.00'de Şehir Tiyatroları'nın tüm sahnelerinde oynanacak çocuk oyunlarıyla başlayacak. 21-23 Nisan 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek şenlik boyunca İBB Şehir Tiyatroları'nın Çöpsüz Dünya, Herkes Sihirbaz Olacak, Rüya, Bekçi ile Postacı, Benim Küçük Yıldızım, Bir Gece Masalı ve Masal adlı oyunları sahnelenecek. Geleneksel 38. Çocuk Şenliği kapsamında ayrıca Eşit Masallar, Canlı Kitap, Bobo'nun Yolculuğu, Uçan Bisiklet, Güneşle Buluşmak İsteyen Kardan Adam ve Masalbozanlar adlı konuk oyunlar da minik seyircilerle buluşacak.

Kişisel yetenekleri geliştiren ve farkındalık yaratan atölyeler gerçekleşecek

Çocuk Şenliği'nde ayrıca çocuklara beceriler kazandıracak, geri dönüşüme yönelik farkındalık sağlamaya ve deniz yaşamını korumaya yönelik atölyeler de gerçekleşecek. "Çalgı Yapım Atölyesi", "Kendi Takını, Bilekliğini Tasarlama Atölyesi" ve "Kendi Vazonu Tasarlama Atölyesi" ile "Başka Dünya Yok Atölyesi" önceden rezervasyonla katılım sağlanabilecek.

Çocukların el becerileri geliştirilecek

"Çalgı Yapım Atölyesi", çevreye zarar veren tek kullanımlık malzemeleri müzik eğitiminde kullanarak, onların kullanım olanaklarını ve sürelerini arttırmayı hedefliyor. "Kendi Takını, Bilekliğini Tasarlama Atölyesi" ve "Kendi Vazonu Tasarlama Atölyesi"nde çocuklara ileri dönüşümü öğretmek için atık diye kenara bırakılan ürünlerden eğlenceli kar küreleri, kumbaralar, takılar, vazolar yapılarak çocukların el becerileri geliştirilecek.

Müze Gazhane'de 23 Nisan

İBB Kültür AŞ de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için dopdolu bir etkinlik programı hazırladı. Müze Gazhane ve Topkapı Amfi'de gerçekleştirilecek etkinliklerle çocuklar unutulmaz bir bayram coşkusu yaşayacak.

Müze Gazhane'de, çocukların yeteneklerini perçinleyecek atölyelerden film gösterimlerine, konserlerden farklı disiplinlerde sergilere ve söyleşilere kadar pek çok etkinlik gerçekleşecek. Sosis balon ve yüz boyama etkinlikleriyle başlayacak program, sirk gösterileri ve oyun alanlarıyla devam edecek. Hip hop dans gösterisi, 23 Nisan Bandosu konserleri, sihirbazlık performansı ve zumba gösterisi gibi etkinliklerin yanı sıra atölye çalışmalarında da çocuklar caz dansı, felsefe ve bambu çubuklarıyla eğlenceli vakit geçirecek.