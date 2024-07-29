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İsrailli bakan ne paylaştı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kime benzetti, olay ne?

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karabağ'a girişle ilgili söylemi üzerine İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz'dan tartışma yaratan bir yanıt geldi. Katz, Erdoğan'ın fotoğrafını Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'le birlikte paylaşarak, 'Erdoğan, Saddam Hüseyin'in izinden gidiyor ve İsrail'e saldırı tehdidinde bulunuyor.' ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Biz nasıl Karabağ'a girdiysek, bunun benzerini aynen onlara da yaparız." sözüne İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz küstah bir yanıt verdi. Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'le Erdoğan'ın fotoğrafını paylaşan Katz, "Erdoğan, Saddam Hüseyin'in izinden gidiyor ve İsrail'e saldırı tehdidinde bulunuyor. Orada ne olduğunu ve nasıl bittiğini hatırlamasına izin verin." dedi. Peki, İsrailli bakan ne paylaştı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kime benzetti, olay ne?

İSRAİLLİ BAKAN NE PAYLAŞTI?

Erdoğan'ın bu sözleri, İsrail'i çıldırttı. Sık sık Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz yine skandal bir paylaşım yaptı. Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'le Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını birlikte paylaşan Katz, küstah ifadeler kullandı. Katz, "Erdoğan, Saddam Hüseyin'in izinden gidiyor ve İsrail'e saldırı tehdidinde bulunuyor. Orada ne olduğunu ve nasıl bittiğini hatırlamasına izin verin." dedi.

İsrailli bakan ne paylaştı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kime benzetti, olay ne?

ERDOĞAN: NASIL LİBYA'YA GİRDİYSEK BENZERİNİ İSRAİL'E DE YAPARIZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Rize'de AK Parti İl Teşkilatı toplantısına katıldı. Türkiye'nin savunma sanayiinde güçlü olması gerektiğinin altını çizen Erdoğan, İsrail'e dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Erdoğan, "Savunma Sanayii'nde bizim ithalat-ihracatımız neydi, nereye geldik ama sevgili kardeşlerim bunların hiçbiri bizi aldatmasın. Biz çok güçlü olmalıyız ki bu İsrail, Filistin'e bunları yapamasın. Biz nasıl Karabağ'a girdiysek, nasıl Libya'ya girdiysek bunun benzerini aynen onlara da yaparız. Yapmamak için hiçbir şey yok. Sadece biz güçlü olmalıyız ki bu adımları atalım." ifadelerini kullandı.

İsrailli bakan ne paylaştı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kime benzetti, olay ne?İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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