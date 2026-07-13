Haberler

İsrail'den Davut Koridoru için saldırı hazırlığı! Türkiye gelişmeleri yakından izliyor

İsrail'den Davut Koridoru için saldırı hazırlığı! Türkiye gelişmeleri yakından izliyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki askeri varlığını güçlendirerek Kuneytra-Suveyda hattını ve Kudüs'ten Fırat'a uzandığı belirtilen “Davut Koridoru”nu hedefleyen yeni bir plan hazırladığı öne sürüldü. Türkiye'nin Suriye'nin güneyindeki hareketliliği yakından izlediği, bölgeye yönelik güvenlik ve askeri desteğini sürdürdüğü belirtildi.

  • İsrail, Golan Tepeleri'ndeki askeri varlığını güçlendirerek Kuneytra-Suveyda-Atil hattında 70 kilometrelik bir koridoru kontrol altına almayı hedefliyor.
  • İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen, Türkiye'nin Suriye'de askeri üs kurmasına izin vermeyeceklerini söyledi.
  • Türkiye, Suriye sınır birliklerine zırhlı araç ve elektronik sistem desteği sağlıyor, stratejik noktalara füze bataryaları ve radar sistemleri konuşlandırmayı planlıyor.

Türkiye Gazetesi'nin Suriyeli güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberde, İsrail'in işgal altındaki Golan Tepeleri'ndeki askeri varlığını tahkim ettiği ve Kuneytra'dan Suveyda-Atil hattına uzanan yaklaşık 70 kilometrelik koridoru kontrol altına almayı hedeflediği iddia edildi.

Haberde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yıl sonuna kadar yapılması beklenen seçimler öncesinde yeni askeri kazanımlar elde etmeyi amaçladığı ve bu doğrultuda yeni bir operasyon hazırlığında olduğu öne sürüldü.

İSRAİLLİ BAKANDAN TÜRKİYE AÇIKLAMASI

Haberde yer verilen bilgilere göre, İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen, Türkiye'nin Suriye'de askeri üs kurmasına izin vermeyeceklerini belirterek, "Türklerin orada üs kurmasına izin veremeyiz. Böyle bir durumda biz de aynı topraklarda yeni üsler inşa ederiz." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE GELİŞMELERİ YAKINDAN İZLİYOR

Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz'ın da Suriye'nin güneyindeki hareketliliğin yakından takip edildiğini ifade ettiği aktarıldı.

Habere göre Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güvenlik konusunda özel inisiyatif alınması yönünde talimat verdiğini belirterek, Türkiye'nin Suriye halkı ve devletine desteğini sürdüreceğini söyledi.

SURİYE'YE DESTEĞİN DEVAM ETTİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

Ankara kaynaklarına dayandırılan haberde, Suriye sınır birliklerine zırhlı araç ve elektronik sistem desteğinin sürdüğü, ayrıca bazı stratejik noktalara gelişmiş füze bataryaları ve radar sistemlerinin konuşlandırılmasının planlandığı iddia edildi.

UZMANLARDAN DEĞERLENDİRME

Haberde görüşlerine yer verilen bölge uzmanı Dr. Abdullah Manaz, İsrail'in Golan-Suveyda koridoruna yönelik hedeflerinin bulunduğunu öne sürerken, Suriyeli aktivist ve araştırmacı Abdurrahman Dede de olası bir askeri hareketliliğin yalnızca Suriye'yi değil tüm bölgeyi etkileyebileceğini savundu.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
ABD düzinelerce hedefi vurdu, İran'dan askeri üslere misilleme geldi

Orta Doğu yangın yeri! Onlarca askeri hedef yerle bir edildi
Ahbap Derneği çalışanlarına operasyon! 18 kişi gözaltına alındı

Ahbap Derneği çalışanlarına operasyon! Evlerden neler çıktı neler
Haluk Levent'ten asistanına skandal talimat iddiası: Kanser olduğuma dair haber yay

Asistanı herkese aynı yalanı söyleyip paraları toplamış
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıvedat cici :

izleye izleye bıktık

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Haluk Levent, yurt dışını yasağını havalimanında öğrenmiş

Son anda gözaltına alınmış! "Yurt dışı" detayı bomba
Dünyaca ünlü otomotiv devinden tarihi hata! 1265 müşteriye yanlış araç satıldı

Otomotiv devinden tarihi hata! Yüzlerce müşteriye yanlış araç satıldı
TFF'nin istediği parayı duyar duymaz ligden çekildiklerini açıkladılar

TFF'nin istediği parayı duyar duymaz ligden çekildiklerini açıkladılar
Atilla Taş'tan zehir zemberek Haluk Levent açıklaması

Haluk Levent'e demediğini bırakmadı, resmen öfkesini kustu
KKTC resti çekti! Rum kesimini küplere bindirecek teklif

KKTC resti çekti! Rum kesimini küplere bindirecek teklif
Görüntüdeki ismi tanıdınız mı? Tek tokatla nakavt oldu

Görüntüdeki ismi tanıdınız mı? Tek tokatla nakavt oldu
Ünlü oyuncular Hazal Kaya ve eşi Ali Atay ülkeyi terk ediyor

Ünlü oyuncu çift ülkeyi terk ediyor: İstikamet Avrupa