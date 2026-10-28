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Aziz Yıldırım'ın çarptığı araç satışa çıkarıldı! İlandaki ifadeyi görenler şaşırdı

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Aziz Yıldırım'ın çarptığı araç satışa çıkarıldı! İlandaki ifadeyi görenler şaşırdı
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Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın Samandıra Can Bartu Tesisleri çıkışında karıştığı küçük trafik kazası, esprili bir satış ilanına konu oldu. Kazaya karışan araç olduğu iddia edilen otomobil için hazırlanan ilanda “Aziz Yıldırım'ın sürttüğü araba” ifadesi kullanılması dikkat çekti.

Aziz Yıldırım'ın tesislerden ayrılırken bir otomobile sürtmesinin ardından, kazayla ilişkilendirilen bir araç satış ilanının ekran görüntüsü paylaşıldı.

İlanda, 2013 model Renault Symbol için şu ifadeler kullanıldı:

Aziz Yıldırım'ın sürttüğü araba - 2013 Renault Symbol - 131 bin km'de - Değişensiz, sol arkada ufak bir sürtük var. Sürtük anı olarak aynen duruyor.”

FİYATI DA DİKKAT ÇEKTİ

İstanbul Kadıköy konumuyla paylaşılan ilanda otomobil için 631 bin 907 TL fiyat yazıldığı görüldü. Espri amaçlı hazırlandığı belirtilen ilan, Aziz Yıldırım'ın karıştığı kazayı mizahi bir dille ele aldı.

TESİS ÇIKIŞINDA KÜÇÜK KAZA YAŞANMIŞTI

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe yönetimiyle yaptığı toplantının ardından Samandıra Can Bartu Tesisleri'nden ayrılırken küçük çaplı bir trafik kazasına karışmıştı. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı bildirilmişti. Kazanın ardından ortaya çıkan satış ilanı görüntüsü de olayla ilgili yapılan esprili paylaşımlar arasına katıldı.

Kaynak: Haberler.com
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