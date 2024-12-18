İsrail Türkiye'ye saldıracak mı? İsrail medyasında Türkiye-İsrail çatışmasının şu an yaşanan olağanüstü gelişmeler ışığında 2030'da hatta daha önce patlak verebileceği yazıldı. Peki, İsrail Türkiye'ye saldıracak mı? Detaylar...

İSRAİL TÜRKİYE'YE SALDIRACAK MI?

İsrail medyası teorik olarak ilk kez 2009'da ortaya atılan ve 2040'a kadar gerçekleşmesi beklenen Türkiye-İsrail çatışmasının şu an yaşanan olağanüstü gelişmeler ışığında 2030'da hatta daha önce patlak verebileceğini yazdı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu dün Suriye'nin en yüksek noktasındaki Hermon Dağı'na giderek IDF işgalinin " İsrail'in güvenliğini sağlayacak düzenleme bulunana kadar" süreceğini belirtti. İlk kez görevdeki bir İsrail başbakanının Suriye topraklarına girmesi bugün dış basının öne çıkan gündem maddelerinden bir oldu. Uzmanlar tehlikeli adımın bölgeyi daha da istikrarsızlaştıracağını belirtiyor.

Tüm dünyanın gözü bölgeye çevrilmişken Israel Radar haber sitesi sosyal medya hesabından 2020'de sitelerinde yer alan "Orta Doğu Tahminleri: 2030'a Kadar İsrail- Türkiye Çatışması mı?" başlıklı yazısını "İsrail ve Türkiye arasındaki mesafe hızla daralıyor. Bu, nihai İsrail-Türkiye çatışmasına doğru bir başka adım mı?" notuyla tekrar hatırlattı.

Israel Radar haber sitesi 2020 yılında, İsrail ordusunun ilk kez Türkiye'yi İsrail için bir 'tehdit' olarak tanımladığını, Mossad Şefi Yossi Cohen'in, Türkiye'nin İsrail'in karşılaştığı 'gerçek tehdit' olduğunu vurgulamıştı.

Türkiye'nin Orda Doğu'daki özellikle son 20 yıldaki peş peşe operasyonlarıyla İran, Rusya, ABD ve İsrail eksenli terör koridorlarını yıkması ve Filistin davası için direnen gruplara verilen destek planları alt üst etti. Tüm bu gelişmelere atıfta bulunan Israel Radar haber sitesi, teorik olarak 2040'a kadar gerçekleşmesi beklenen Türkiye-İsrail çatışmasının şu an yaşanan olağanüstü gelişmeler ışığında 2030'da hatta daha önce patlak verebileceğini yazdı.

Türkiye'nin 27 Kasım 2019 tarihinde Libya ile imzaladığı "Akdeniz'de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması Anlaşması" ve son yıllarda Mısır ile yaşanan olumlu gelişmeler İsrail'in ana aktör olduğu Doğu Akdeniz Gaz Forumu (EastMed) ve Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru planlarını da bozuyor.