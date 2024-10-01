Yoav Gallant öldü mü? İran, İsrail'e yönelik balistik füze saldırısını başlattı. Tel Aviv ve Kudüs'te hava savunma sistemlerinin devreye girmesiyle siren sesleri duyuldu. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'tan haber alınamıyor. Peki, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant öldü mü? Yoav Gallant öldü mü, yaşıyor mu? Detaylar...

İSRAİL SAVUNMA BAKANI YOAV GALLANT ÖLDÜ MÜ?

ABD'nin İran'ın İsrail'e füze saldırısı gerçekleştireceğini açıklamasının ardından beklenen oldu. İran, İsrail'e yönelik balistik füze saldırısı gerçekleştirdi. İsrail'e yaklaşık 500 füze atılırken Tel Aviv ve Kudüs'te hava savunma sistemleri devreye girdi. İsrail'in birçok kentinde siren sesleri duyuldu. İsrailli yetkililer yaptıkları açıklamada hava sahasını kapattıklarını belirtti. İran Devrim Muhafızları da saldırıları meşru müdafaa kapsamında gerçekleştirdiklerini söyledi.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'a saldırı sonrası ulaşılamadığı ve İran'ın saldırısı sonucu öldürüldüğü iddia ediliyor.

İsrail'in Lübnan'da sınırlı kara harekatını başlatmasının ardından gerginlik tavan yaparken, korkulan oldu. ABD'nin "İran İsrail'e füzelerle saldıracak" uyarısından kısa süre sonra Tahran harekete geçti. İran'ın İsrail'e füze saldırısı başladı. İsrail ordusu, İran'dan füzelerin ateşlendiğini duyurdu.

Kudüs ve Tel Aviv'de siren sesleri duyuldu. Tel Aviv'de hava savunma sistemleri devreye girdi. İsrail basını, İran'ın 500 füze fırlattığı bilgisini geçti. İsraillilere "uyarıları dikkate almaları ve güvenli yerlerde kalmaları" çağrısı yapıldı.

Füze saldırılarının ardından İsrail hava sahasını uçuşlara kapattı. Irak da benzer bir karar alarak hava sahasını kapattı.

İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI'NDAN AÇIKLAMA

İran Devrim Muhafızları'nın saldırının ardından yaptığı ilk açıklamada, İsrail'e yönelik füze saldırısının Hamas lideri İsmail Haniye, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve Devrim Muhafızları komutanı Abbas Nilfuruşan'ın ölümlerine bir yanıt olduğu vurgulandı. Açıklamada, saldırının meşru müdafaa olduğu, İsrail'in karşılık vermesi durumunda daha sert bir yanıt verileceği vurgulandı.

ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin İsrail'i ve bölgedeki Amerikan personelini bu saldırılara karşı korumaya hazır olduğunu belirtti. Görgü tanıklarının ifadelerine göre İran'dan fırlatılan füzelerden bazılarının Ürdün hava sahasına düşürüldü. Beyaz Saraydan yapılan yazılı açıklamaya göre Biden, İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırıları başlamadan önce sabah saatlerinde ulusal güvenlik ekibiyle bir araya geldi.

İran'ın füze saldırılarının ardından, İsrail'den açıklama geldi. İsrail ordusu halkın sığınaklardan çıkabileceğini, saldırının bittiğini duyurdu.

İran'ın füze saldırısının ardından İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Daniel Hagari, basın toplantısı düzenledi. Hagari, İsrail'in İran'ın füze saldırısına karşılık vereceğini belirterek, "Savunma ve taarruzda yüksek alarm durumundayız. Bu füze saldırısının sonuçları olacak. İsrail vatandaşlarını koruyacağız ve İran füzelerine uygun yer ve zamanda karşılık vereceğiz"" dedi. Şu anda İran'dan İsrail'e yönelik başka bir tehdit olmadığını ve füze saldırısının sona erdiğini söyleyen Hagari, "Bu aşamada hala saldırıya ilişkin bir değerlendirme yapıyoruz" ifadelerini kullanarak, şu ana kadar can kaybı olup olmadığının bilinmediğini aktardı. Füze saldırısının ardından İsraillilere sığınaklardan ayrılabilecekleri bildirildi.

İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miki Zohar, İranlı liderlerin İsrail'e füze saldırısıyla "verdikleri bu yanlış kararın bedelini ödeyeceğini" ve bunun da "İran rejiminin sonu olacağını" savundu. Zohar, sosyal medya hesabından İran'ın İsrail'e düzenlediği füze saldırısına ilişkin açıklama yaptı. İran yönetimini hedef alan Zohar, İsrail'e füze saldırısıyla İranlı liderlerin "yanlış bir karar aldığını ve bunun da bedelini ödeyeceklerini" ifade etti.

Zohar, bu saldırıların "İran rejimin sonu olacağını" ileri sürdü. İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'e onlarca balistik füzeyle saldırı başlattığını duyurmuştu. Füzelerin fırlatılmasının ardından başta Tel Aviv olmak üzere ülke genelinde sirenler çalmıştı.