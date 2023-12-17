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İsrail ordusu Cibaliye mülteci kampını vurdu! Saldırıda 36 Filistinli hayatını kaybetti

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Hamas ile geçici ateşkesin sona ermesiyle saldırılarına yeniden başlayan İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye ve ortasındaki Deyr el-Belah mülteci kampını vurdu. İsrail'in saldırısında 36 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye ile orta kesimindeki Deyr Belah Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılarda 36 Filistinli öldü.

CİBALİYE'DE 24 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları Cibaliye'de Şihab ailesine ait bir evi savaş uçaklarıyla hedef aldı. Bölgedeki sivil savunma ve ilk yardım ekipleri saldırıda 24 kişinin hayatını kaybettiğini, en az 90 kişinin yaralandığını aktardı. Çok sayıda kişinin de hala enkaz altında olduğu kaydedildi.

İsrail ordusu Cibaliye mülteci kampını vurdu! Saldırıda 36 Filistinli hayatını kaybetti

DEYR BELAH MÜLTECİ KAMPI'NDA 12 FİLİSTİNLİ ÖLDÜ

İsrail savaş uçakları ayrıca Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr Belah Mülteci Kampı'nda bulunan ve çoğunluğu zorla yerlerinden edilen Filistinlilerin yer aldığı bir evi vurdu. İlk belirlemelere göre, saldırıda 12 Filistinli öldü, onlarca kişi yaralandı.

İsrail ordusu Cibaliye mülteci kampını vurdu! Saldırıda 36 Filistinli hayatını kaybetti

HASTANE AVLUSUNA TOP MERMİSİ ATILDI

Güneyde ise İsrail Han Yunus'taki Nasır Hastanesinin avlusuna top attı. İki kişinin yaralandığı saldırıda atılan top mermisi infilak etmedi. İsrail ayrıca denizden Han Yunus'un kuzeyi ile batı kıyısındaki birçok bölgeyi bombaladı. Öte yandan sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Han Yunus'un doğusundaki El-Karara ve Beni Suheyla beldelerinde İsrail askerleri ile Filistinli direniş grupları arasında şiddetli çatışmalar yaşandı.

İsrail ordusu Cibaliye mülteci kampını vurdu! Saldırıda 36 Filistinli hayatını kaybetti

NUSEYRAT MÜLTECİ KAMPI DA BOMBALANDI

İsrail ayrıca havadan bölgenin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nı da bombaladı. Gazze Şeridi'nin sınır bölgelerinde konuşlandırılmış İsrail ordusuna ait topçular ise gece boyunca Şucaiyye Mahallesi'nin doğu bölgelerine şiddetli saldırılar gerçekleştirdi.

İsrail ordusu Cibaliye mülteci kampını vurdu! Saldırıda 36 Filistinli hayatını kaybetti

SALDIRILARDA ÖLEN SAYISI 18 BİN 800'E ÇIKTI

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde öldürülenlerin sayısı son 24 saatte 13 artarak 18 bin 800'e çıktı. Gazze hükümetine bağlı Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, saldırıların 70. gününe ilişkin güncel bilgiler paylaşıldı. Buna göre, saldırılarda şu ana kadar ölenlerin sayısı, 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere 18 bin 800'e yükseldi. Ölenler arasında 300 sağlık personeli, 32 sivil savunma görevlisi ve 89 gazeteci yer aldı. Yaralı sayısı 51 bine çıkarken, enkaz altında ve yol kenarlarındaki 7 bin 500 kişinin cesedine halen ulaşılamadı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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