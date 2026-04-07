İsrail Konsolosluğu saldırganlarıyla ilgili ilk bilgi! Kimlikleri belli oldu

İstanbul'da İsrail Konsolosluğu'nun bulunduğu binanın önünde çatışma çıktı. Uzun namlulu silahla bölgeye gelen sırt çantalı-kamuflajlı üç saldırgandan biri öldürüldü, ikisi ağır yaralı olarak ele geçirildi. Çatışmada iki polis de yaralandı.

3 SALDIRGAN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Levent'teki çatışmanın yaklaşık 10 dakika boyunca sürdüğü, bölgeye gelip polislere ateş açan 3 şüpheliden biri öldürüldü, 2 saldırgan yaralı ele geçirildi. Çatışmada 2 polis yaralandı.

TERÖRİSTLERLE İLGİLİ İLK BİLGİLER

Teröristlerle ilgili gelen ilk bilgilere göre saldırganların bölgeye kamuflajlı bir şekilde geldiği belirlendi. Çatışma yaklaşık 10 dakika sürdü. Saldırganların taktik kamuflajlı kıyafetler giydiği, sırt çantası taşıdıkları ve uzun namlulu silahla bölgeye geldiği belirlendi.

İÇİŞLERİ BAKANI ÇİFTÇİ: TERÖRİSTLERDEN İKİSİ KARDEŞ

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada, "İstanbul’da Yapı Kredi Plaza Blokları önünde görev yapan polislerimizle silahlı çatışmaya giren 3 kişi etkisiz hale getirilmiştir. Çatışmada iki kahraman polisimiz hafif yaralanmıştır. Teröristlerin, kimlikleri tespit edilmiştir. İzmit’ten kiralık araçla İstanbul’a geldikleri tespit edilen şahıslardan birinin dini istismar eden örgüt irtibatı olduğu; 2’si kardeş olan 2 teröristten birinin de uyuşturucu kaydı olduğu belirlenmiştir." dedi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TERÖRİSTLERİN İSİMLERİNİ AÇIKLADI

Saldırıyla ilgili peş peşe açıklamalar gelirken İçişleri Bakanlığı teröristlerin isimlerini açıkladı. Sosyal medyadan yapılan açıklamada, "İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde bulunan Yapı Kredi Plaza Blokları önünde görevli çevik kuvvet polislerimize yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Saldırıya anında karşılık veren kahraman polislerimizden 2’si, biri ayağından ve biri kulağından olmak üzere, hafif şekilde yaralanmış olup; hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Yapılan inceleme sonucunda saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin kimlikleri tespit edilmiş, İzmit’ten araç kiralayarak İstanbul’a geldikleri belirlenmiştir. Ölü olarak ele geçirilen Yunus E. S.’nin dini istismar eden terör örgütüyle irtibatı olduğu, yaralı olarak ele geçirilen Onur Ç. ve Enes Ç. isimli diğer iki teröristin kardeş olduğu ve Onur Ç.’nin uyuşturucu kaydı bulunduğu bilgisine ulaşılmıştır. Etkisiz hale getirilen 3 terörist arasında yoğun dijital haberleşme tespit edilmiş olup yaralı teröristlerin sorgusu devam etmektedir. " denildi.

VALİ GÜL: TERÖRİSTLERDEN BİRİSİ ÖLDÜRÜLDÜ, 2 TERÖRİST YARALI ELE GEÇİRİLDİ

İstanbul Valisi Davut Gül olay yerindeki incelemelerin ardından açıklama yaptı. Gül, "Yapı Kredi Plaza önünde güvenlik tedbirleri alan polislerimize bir saldırı meydana geldi. Saldırı neticesinde 2 polisimiz hafif şekilde yaralandı. Teröristlerden birisi öldürüldü, 2 terörist yaralı olarak etkisiz hale getirildi. Öncelikle başta İstanbul İl Emniyet Müdürümüz olmak üzere bütün ekibini tebrik ediyorum. Bu büyük saldırıyı, polislerimiz tedbirleri, önlemleri sayesinde olabildiğince hafif şekilde atlattılar. Ölenlerin kimlik tespit çalışmaları devam ediyor. Bağlantıları ve diğer konuları emniyetimiz çalışıyor. Sizleri belli periyotlarda bilgilendireceğiz. Provokasyon kokan bir hareket, bu bölgede Yapı Kredi Bankası var, onun yanında iş yerleri var. Arka tarafta konsolosluk var. Konsoloslukta yaklaşık 2 buçuk yıldır faaliyet yok. Konsoloslukta devam eden bir çalışma veya diplomatik görevli bulunmuyor. Saldırıyı 3 kişi gerçekleştirdi. Araçla gelmişler, uzun namlulu silahları var" dedi.

KONSOLOSLUK UZUN SÜREDİR KAPALIYDI

Öte yandan İsrail Konsolosluğu uzun zamandır kapalıydı ve bina önünde sadece koruma amaçlı polisler bulunuyordu. İsrail Konsolosluğu önünde Gazze saldırıları sonrasında güvenlik önlemleri artırılmıştı.

SORUŞRURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Gürlek konuya ilişkin, "İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bulunan İsrail Konsolosluğu çevresinde meydana gelen silah sesi ihbarlarına ilişkin olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhâl soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında bir başsavcı vekili ile iki cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş; cumhuriyet savcılarımız ivedilikle olay yerine intikal ederek incelemelere başlamıştır. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla Cumhuriyet başsavcılığımızın koordinesinde, ilgili kolluk birimleriyle birlikte çalışmalar sürdürülmekte olup, soruşturma titizlikle ve çok yönlü olarak yürütülmektedir." ifadelerini kullandı.