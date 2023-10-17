"İsrail Başkonsolosluğu İstanbul son dakika haberleri!" Merak konusu oldu. HÜDA PAR üyesi bir grup, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek için İstanbul'daki İsrail Başkonsolosluğu önünde toplandı. Göstericiler, Hamas'ın operasyonlarına karşı İsrail ordusunun Gazze'ye saldırılarını kefen giyerek ve konsolosluk önüne siyah çelenk bırakarak protesto etti. Peki ama İsrail Konsolosluğu nerede, nasıl gidilir? İşte detaylar…

İsrail Konsolosluğu nerede, nasıl gidilir? İsrail Başkonsolosluğu İstanbul son dakika haberleri!

Yurdun dört bir yanından Filistin ve Gazze'ye destek mesajları yağarken vatandaşlar "İsrail Konsolosluğu nerede, nasıl gidilir? İsrail Başkonsolosluğu İstanbul son dakika haberleri!" sorularına yanıt arıyor.

İSRAİL KONSOLOSLUĞU NEREDE, NASIL GİDİLİR?

İsrail Konsolosluğu resmi internet sitesinde adresini şu şekilde belirtmiştir: "Levent Mahallesi Cömert Sokak, Yapı Kredi Plaza C Blok Kat:7 Levent / İstanbul" İstanbul ve çevresinde yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarımız İsrail vize süreçleriyle alakalı işlemlerini İsrail İstanbul Başkonsolosluğu'na yapabilirler.

İSTANBUL BAŞKONSOLOSLUĞU İLETİŞİM BİLGİLERİ NEDİR?

Telefon:+90 212 317 65 00

Faks: +90 212 317 65 55

İSRAİL İSTANBUL BAŞKONSOLOSLUĞU ÇALIŞMA SAATLERİ NEDİR?

Pazartesi-Cuma: 10:00 - 13:00

Gazze

İSRAİL İSTANBUL BAŞKONSOLOSLUĞU TATİL GÜNLERİ NEDİR 2023?

İsrail Konsoloslukları ve Türkiye Temsilcilikleri, İsrail'in Ulusal ve Resmi tatillerinin yanı sıra Türkiye resmi tatilleri olan günlerde de hizmet vermemektedir.

1 Ocak: Yeni Yıl

5 Nisan: Pesah I

13 Nisan: Pesah VII

21-23 Nisan: Ramazan Bayramı

1 Mayıs: İşçi Bayramı

4 Mayıs: Anma Günü

9 Mayıs: Zafer Günü

19 Mayıs: Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

Bayramı 19 Mayıs: Kudüs Günü

28 Mayıs: Pentekost

28 Haziran 1 Temmuz: Kurban Bayramı

15 Temmuz: Demokrasi Günü

15-17 Eylül: Roş Aşana

24-25 Eylül: Kefaret Günü

30 Eylül: Sukot Çardak Bayramı

7-8 Ekim: Simchat Tevrat

7-15 Aralık: Hanuka

İSRAİL İSTANBUL BAŞKONSOLOSLUĞU ULAŞIMI NASIL SAĞLANIR?

İsrail Konsolosluğu 4. Levent semtindedir. Yeni Kapı - Hacıosman metro hattının 4. Levent durağı İsrail Konsolosluğuna ulaşımınızı sağlayacaktır.

Zincirlikuyu Metrobüs durağında inecek olan kişiler Sarıyer yönüne gitmekte olan toplu taşıma araçlarını kullanarak İsrail Başkonsolosluğu İstanbul adresine kolayca ulaşabilirler.