İsrail Konsolosluğu nerede, nasıl gidilir? İsrail Başkonsolosluğu İstanbul son dakika haberleri!
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"İsrail Başkonsolosluğu İstanbul son dakika haberleri!" Merak konusu oldu. HÜDA PAR üyesi bir grup, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek için İstanbul'daki İsrail Başkonsolosluğu önünde toplandı. Göstericiler, Hamas'ın operasyonlarına karşı İsrail ordusunun Gazze'ye saldırılarını kefen giyerek ve konsolosluk önüne siyah çelenk bırakarak protesto etti. Peki ama İsrail Konsolosluğu nerede, nasıl gidilir? İşte detaylar…
Yurdun dört bir yanından Filistin ve Gazze'ye destek mesajları yağarken vatandaşlar "İsrail Konsolosluğu nerede, nasıl gidilir? İsrail Başkonsolosluğu İstanbul son dakika haberleri!" sorularına yanıt arıyor.
İsrail Konsolosluğu resmi internet sitesinde adresini şu şekilde belirtmiştir: "Levent Mahallesi Cömert Sokak, Yapı Kredi Plaza C Blok Kat:7 Levent / İstanbul" İstanbul ve çevresinde yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarımız İsrail vize süreçleriyle alakalı işlemlerini İsrail İstanbul Başkonsolosluğu'na yapabilirler.
Telefon:+90 212 317 65 00
Faks: +90 212 317 65 55
Pazartesi-Cuma: 10:00 - 13:00
İsrail Konsoloslukları ve Türkiye Temsilcilikleri, İsrail'in Ulusal ve Resmi tatillerinin yanı sıra Türkiye resmi tatilleri olan günlerde de hizmet vermemektedir.
- 1 Ocak: Yeni Yıl
- 5 Nisan: Pesah I
- 13 Nisan: Pesah VII
- 21-23 Nisan: Ramazan Bayramı
- 1 Mayıs: İşçi Bayramı
- 4 Mayıs: Anma Günü
- 9 Mayıs: Zafer Günü
- 19 Mayıs: Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
- 19 Mayıs: Kudüs Günü
- 28 Mayıs: Pentekost
- 28 Haziran 1 Temmuz: Kurban Bayramı
- 15 Temmuz: Demokrasi Günü
- 15-17 Eylül: Roş Aşana
- 24-25 Eylül: Kefaret Günü
- 30 Eylül: Sukot Çardak Bayramı
- 7-8 Ekim: Simchat Tevrat
- 7-15 Aralık: Hanuka
İsrail Konsolosluğu 4. Levent semtindedir. Yeni Kapı - Hacıosman metro hattının 4. Levent durağı İsrail Konsolosluğuna ulaşımınızı sağlayacaktır.
Zincirlikuyu Metrobüs durağında inecek olan kişiler Sarıyer yönüne gitmekte olan toplu taşıma araçlarını kullanarak İsrail Başkonsolosluğu İstanbul adresine kolayca ulaşabilirler.