İsmi açıklanmayan 47 futbolcu kim, 47 bahis oynayan futbolcu hangi takımdan?

TFF'nin açıklamasına göre, bahis oynadığı belirlenen futbolcular Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca cezalandırılacak. Ancak isimleri paylaşılmayan 47 futbolcunun kim olduğu ve hangi kulüplerde görev yaptıkları futbolseverler tarafından araştırılıyor.

ALINACAK CEZALAR NETLEŞTİ

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) başlattığı geniş çaplı bahis soruşturmasında, Süper Lig'den 27 futbolcu da dahil olmak üzere toplam 1024 futbolcunun adı geçti. Suçlamaların kesinleşmesi halinde bu futbolcuların alacağı cezalar da belli oldu. Federasyon, söz konusu oyuncuları Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. Peki bu madde neleri kapsıyor?

3 AYDAN 1 YILA KADAR MEN CEZASI

Talimatın 57. maddesine göre, bahis oynadığı tespit edilen futbolcular üç aydan bir yıla kadar müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti cezası alabiliyor. Maddenin içeriğinde, futbolun bütün paydaşlarının doğrudan ya da dolaylı biçimde bahis oynaması kesin olarak yasaklanıyor. Ayrıca, bahis şirketleriyle herhangi bir çıkar ilişkisine girmek, bu şirketlerde görev almak veya onların tanıtımını yapmak da disiplin cezası gerektiriyor.

Talimata göre:

• Futbol müsabakaları veya futbolla ilgili etkinlikler üzerine doğrudan ya da dolaylı biçimde bahis oynamak yasaktır.

• Bahis veya şans oyunlarını düzenleyen, tanıtan, aracılık eden veya bunlardan menfaat sağlayan kişiler üç aydan bir yıla kadar men cezası alır.

• Lisansı olmayan bahis kuruluşlarının reklamlarının yapılması da yasak olup, buna iştirak edenler de cezalandırılır.

İNCELEME ALTINDAKİ 47 FUTBOLCU

Gazeteci Tahir Kum, TFF'nin açıkladığı 1024 futbolcunun dışında, bahis hesaplarıyla bağlantılı olduğu düşünülen 47 futbolcu için ayrı bir inceleme yürüttüğünü belirtti. Bu isimlerin, hesaplar üzerindeki bazı şüphelerin giderilmesinin ardından PFDK'ya sevk edilip edilmeyeceğine karar verileceği ifade edildi.

Bu nedenle, söz konusu 47 futbolcunun kim oldukları ve hangi takımlarda forma giydikleri henüz netlik kazanmadı.