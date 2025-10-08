İsmail Saymaz kimdir? İsmail Saymaz kaç yaşında, nereli? İsmail Saymaz yazıları...

Türkiye'nin gündemini sallayan haberlere imza atan, tartışmalı davaların ve toplumsal olayların peşinden hiç şaşmayan bir gazeteci: İsmail Saymaz. Peki, İsmail Saymaz kimdir? İsmail Saymaz kaç yaşında, nereli? İsmail Saymaz'ın özel hayatına ve kariyerine dair detaylar haberimizde...

İSMAİL SAYMAZ KİMDİR?

Türk gazeteciliğinin dikkat çeken isi mlerinden biri olan İsmail Saymaz, cesur haberciliği ve araştırmacı gazetecilik anlayışıyla tanınıyor. 11 Temmuz 1980 tarihinde Rize'de doğan Saymaz, aslen Erzurumludur ve Türkiye'nin çağdaş gazetecilik sahnesinde kendine sağlam bir yer edinmiştir. İlkokul ve lise eğitimini Rize'de tamamlayan Saymaz, genç yaşta medyaya olan ilgisini keşfetti ve 15 yaşında yerel radyolarda edebiyat programları yapmaya başladı.

Gazetecilik kariyerine yerel televizyon kanallarında tartışma programlarına katılarak başlayan Saymaz, kısa süre içinde Türkiye çapında tanınan bir gazeteci haline geldi. Cesur haberciliği, özellikle insan hakları ve düşünce özgürlüğü konularındaki çalışmaları ile ön plana çıktı.

İSMAİL SAYMAZ KAÇ YAŞINDA?

İsmail Saymaz, 11 Temmuz 1980 doğumlu olup 2025 yılı itibarıyla 45 yaşındadır. Genç yaşlarda başladığı gazetecilik serüveni, bugün deneyimli ve saygın bir gazeteci kimliği ile devam etmektedir.

İSMAİL SAYMAZ NERELİ?

İsmail Saymaz, Rize doğumlu olmasına rağmen ailesi aslen Erzurum kökenlidir. Doğduğu şehirde eğitim hayatına başlayan Saymaz, Rize'nin kültürel ve toplumsal dokusundan etkilenmiş, bu etkiler gazetecilik anlayışına da yansımıştır. Eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul ve Konya gibi farklı şehirlerde çalışarak mesleki ufkunu genişletmiştir.

İSMAİL SAYMAZ YAZILARI

İsmail Saymaz, Türkiye'nin önde gelen gazetelerinde köşe yazarlığı yapmış ve haber muhabirliği görevini üstlenmiştir. 2002 yılında Radikal gazetesinde çalışmaya başlayan Saymaz, özellikle insan hakları ihlalleri ve düşünce özgürlüğü konularına odaklanmıştır.

Saymaz'ın yazıları, toplumsal olayların ve hukuki süreçlerin derinlemesine analizini sunmasıyla dikkat çeker. Örneğin, Gezi Parkı Protestoları sırasında hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz'ın darp edilme görüntülerini ortaya çıkarıp kamuoyu ile paylaşması, Saymaz'ın habercilikteki cesur yaklaşımını gözler önüne sermiştir.

Ayrıca, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında ByLock ile ilgili yaptığı röportaj, hem gazetecilik mesleği açısından önemli bir başarı hem de tartışma konusu olmuştur. Bu röportaj sayesinde Saymaz, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından ödüle layık görülmüştür.

İsmail Saymaz'ın yazıları yalnızca gazetelerde yayınlanmakla kalmaz; kitapları ve makaleleri ile de Türkiye'deki hukuk, toplumsal olaylar ve medyanın rolü üzerine önemli katkılarda bulunur.

İSMAİL SAYMAZ'IN GAZETECİLİK KARİYERİ

İsmail Saymaz'ın gazetecilik kariyeri, cesur ve araştırmacı habercilik anlayışı ile şekillendi. İlk olarak Rize'de başlayan gazetecilik yolculuğu, İstanbul ve Konya gibi şehirlerdeki yerel gazetelerde devam etti.

2002 yılından itibaren Radikal gazetesi ile başlayan profesyonel kariyerinde, insan hakları ihlalleri, toplumsal olaylar ve hukuk süreçleri üzerine yaptığı haberler ile dikkat çekti. Yirmiye yakın dava ve yüz yılı aşkın hapis cezası istemiyle yargılanması, Saymaz'ın mesleki cesaretinin göstergesidir.

Hürriyet gazetesinde muhabir olarak görev yaptığı dönemde yaptığı röportajlar ve yayınladığı haberlerle de adından sıkça söz ettirdi. Aynı zamanda çeşitli televizyon kanallarında tartışma programlarına katılarak kamuoyunu bilgilendirme görevini sürdürmektedir.