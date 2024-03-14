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İsmail Kaya kimdir? İYİ Parti Bursa Orhangazi Belediye Başkan adayı İsmail Kaya kimdir?

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İYİ Parti'nin aday tanıtım toplantıları ile yeni 31 Mart 2024 yerel seçim adaylarını açıklamaya devam ediyor. Peki, İsmail Kaya kimdir? İYİ Parti Bursa Orhangazi Belediye Başkan adayı İsmail Kaya kimdir?

İyi Parti'nin birçok şehirdeki belediye başkan adayları belli oldu. Peki, İsmail Kaya kimdir? İYİ Parti Bursa Orhangazi Belediye Başkan adayı İsmail Kaya kimdir?

İYİ PARTİ BURSA ORHANGAZİ ADAYI KİM?

İYİ Parti Orhangazi Belediye Başkan Adayı İsmail Kaya oldu.

İSMAİL KAYA KİMDİR?

Kıymetli Orhangazi'li Hemşerilerim;Ben İsmail Kaya İçinizden biriyim.

Doyduğum ve hayatımı kazandığım Orhangazi'yi sokak sokak, ev ev, köy köy, mahalle mahalle bilirim.

Orhangazi'li vatandaşım ne düşünür, neye sevinir, neye üzülür, hangi sorunları yaşar, bütün bunlara hiç yabancı değilim.

Dedim ya; içinizden biriyim ve birlikte aynı havayı soluyor, aynı suyu içiyoruz, aynı sevinçleri, aynı hüzünleri yaşıyor, aynı dertlerle hemhal oluyoruz…

1975 yılında Gemlik'te doğdum. İlköğretim, orta eğitimimi Gemlik'te Üniversite'yi Adana Çukurova Üniversitesi Ceyhan MYO' da Tarım Makinaları bölümündetamamladım.

Her Türk evladının en kutsal vazifelerinden biri olan askerlik görevimi Artvin Hopa'da tamamladım.

İş hayatıma genç yaşımda kardeşlerim ile kurduğum Gıda pazarlama, Otomotiv, Nakliye ve Akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren aile şirketimizde başladım. Çeyrek asırlık iş hayatımda işveren olarak onlarca hemşerimizle birlikte çalışıp, birçoğunun emekliliklerine şahit olmaktan mutluluk duydum.

Halen Otomotiv sektöründe faaliyet gösteriyorum, dolayısıyla ticaret hayatının içinde olan bir kardeşiniz olarak ilçe esnafımızın, tüccarımızın güzel ilçemize katkılarını değerli buluyorum. Esnaf ve tüccarımızın beklentileri, tüm sorunları ile çözüm yollarına vakıfım.

İYİ PARTİ HAKKINDA

İYİ Parti, 25 Ekim 2017 tarihinde Meral Akşener liderliğinde kurulan ve Türkiye'de faaliyet gösteren siyasi partidir. Parti tüzüğüne göre resmî kısaltması "İYİ Parti" şeklindedir. Simgesi güneş ve parti isminin Kayı boyu bayrağından esinlenilerek yazılmasıdır. TBMM'de 38 milletvekili ile grubu bulunmaktadır. Genel başkanı Meral Akşener'dir.

Parti, Milliyetçi Hareket Partisinden (MHP) ayrılan tanınmış isimler tarafından kurulmuştur. Partinin kurucusu ve genel başkanı Meral Akşener ile ilk genel başkan yardımcısı Koray Rize, parti kurulmadan önce MHP'nin yönetiminde görev almıştır. MHP'nin 2017 anayasa referandumunda 'Evet' oyu çağrısı ve partinin genel başkanı Devlet Bahçeli'nin yerine başka bir genel başkan getirmek için düzenlenen bir kurultayın ardından tanınmış MHP üyeleri arasında yeni parti fikri ortaya çıktı. Siyasi yorumlara göre parti genel olarak etnik milliyetçiliğe karşı ılımlı sivil milliyetçiliği desteklemektedir. Parti kendisini siyasi yelpazenin merkezinde olarak tanımlar ve Avrupa Birliği ile Türkiye'nin yakın ilişkilere sahip olduğu olumlu bir gündemi savunur, Türkiye'nin Batı Bloku'nun bir parçası olmaya devam etmesi gerektiğini vurguluyor. Üçüncü taraf kaynaklar, partiyi siyasi yelpazenin merkez sağında veya sağ kanadında olarak tanımlamıştır.

Parti, özellikle parlamenter sistem ve yargının ve diğer kurumların bütünlüğünü koruması konusuna büyük önem vermektedir. Parti, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) hükümetine muhalif olan sağcı seçmenler için "alternatif bir kapı" olarak yorumlanmıştır.

Osman Demir
Osman Demir
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