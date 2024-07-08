İSKİ Esenler su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 8 Temmuz Esener (Oruçreis - Tekstilkent - Giyimkent - 15 Temmuz) su kesintisi
İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 8 Temmuz günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri belirli bölgelerde etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 8 Temmuz İstanbul su kesintisi saatleri...
İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 8 Temmuz günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 8 Temmuz İstanbul su kesintisi saatleri...
8 Temmuz İSTANBUL – ESENLER SU KESİNTİSİ
ARIZA KESİNTİ
İLÇE : ESENLER
ETKİLENEN MAHALLE: ORUÇREİS MAH
AÇIKLAMA : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
BAŞLAMA TARİHİ: 08/07/2024
BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 08/07/2024 tarihinde saat 23:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.