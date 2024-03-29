İSKİ Esenler su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 29 Mart Esener (Oruçreis - Tekstilkent - Giyimkent - 15 Temmuz) su kesintisi

İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 29 Mart günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 29 Mart İstanbul su kesintisi saatleri...

29 MART İSTANBUL – ESENLER SU KESİNTİSİ

ARIZA KESİNTİ

İLÇE: ESENLER

ETKİLENEN MAHALLE: ORUÇREİS MAH

AÇIKLAMA : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ : 29/03/2024

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 29/03/2024 tarihinde saat 23:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.