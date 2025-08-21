İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI || 21 Ağustos İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi ( İski ), her gün düzenli olarak İstanbul'daki baraj doluluk oranlarını açıklıyor. Bu kapsamda "İski baraj doluluk oranları 21 Ağustos" verileri de büyük önem taşıyor. Peki, 21 Ağustos itibarıyla barajlarda son durum ne? En son açıklanan verilere göre İstanbul barajlarında doluluk oranı dikkatle izleniyor. Ancak 21 Ağustos 2025 tarihine ait en güncel veriler henüz resmi kaynaklarda yayınlanmadı. İşte detaylar…

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI SON DURUM NEDİR?

İski baraj doluluk oranları 21 Ağustos itibarıyla açıklandı. İstanbul'da yaşayan milyonlarca vatandaş, sıcak yaz günlerinde su kesintisi riski yaşanıp yaşanmayacağını merak ederken, "21 Ağustos baraj doluluk oranları ne kadar?" sorusu yeniden gündeme geldi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi ( İski ), günlük verileri resmi olarak paylaştı. İSKİ'nin 21 Ağustos 2025 saat 09:23:36 itibarıyla yayınladığı verilere göre, İstanbul genelinde ortalama baraj doluluk oranı: %44.43

Bu oran, bir önceki haftaya göre düşüş eğiliminin sürdüğünü ortaya koyuyor. İstanbul'da yaz aylarında artan su tüketimi, buharlaşma ve yetersiz yağışlar nedeniyle baraj seviyelerinde düşüş yaşanmaya devam ediyor.

21 Ağustos İstanbul baraj doluluk oranı

İSKİ SON 14 GÜNLÜK DOLULUK ORANLARI

İSKİ'nin paylaştığı grafik verilerine göre, İstanbul'daki barajların doluluk oranı son 14 gün içerisinde yaklaşık %5 civarında azalma gösterdi.

8 Ağustos 2025: Yaklaşık %49

21 Ağustos 2025: %44.43

Grafikteki eğilim, doluluk oranlarının istikrarlı şekilde azaldığını ve özellikle yağışsız geçen günlerin bu sürece etkili olduğunu ortaya koyuyor.

