İSKİ baraj doluluk oranları 14 Ağustos 2025! İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?
İstanbul baraj doluluk oranı bugün kaç? Yaz aylarında artan su tüketimi nedeniyle İSKİ baraj doluluk oranları İstanbul'un gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Peki, 14 Ağustos itibarıyla İstanbul'daki barajların doluluk oranı nedir? İSKİ'nin yayınladığı güncel baraj doluluk verileri haberimizde…
İski baraj doluluk oranları 14 Ağustos 2025 tarihinde İstanbul halkı tarafından yakından takip ediliyor. İstanbul'da yaşayan milyonlarca kişi, su kaynaklarının son durumunu merak ederken, "İstanbul barajlarında su oranı ne kadar?", "İSKİ baraj doluluk oranları açıklandı mı?", "İstanbul barajları boş mu dolu mu?" gibi sorular arama motorlarında sıkça araştırılıyor.
İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ?
1 Ağustos 2025 – 14 Ağustos 2025 tarihleri arasında doluluk oranı yaklaşık %52 seviyelerinden başlayarak kademeli olarak düşmüş ve %47 seviyelerine gerilemiştir. Grafik, günler ilerledikçe küçük ama sürekli bir azalma olduğunu göstermektedir.
BARAJLARIN DOLULUK SEVİYESİ NEDİR?
Barajların doluluk seviyesi artan yağışlara göre değişiklik göstermektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde baraj doluluk oranları seviyesi ne kadar olduğu haberimizin ayrıntılarında yer alıyor.
BARAJ DOLULUK ORANI NASIL HESAPLANIR?
Aktif kullanılabilir doluluk oranı aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır:
Toplam hacim - ölü hacim hacimdeki su miktarı = Kalan su miktarı ÷ toplam hacim × 100 = Yüzdelik oranı vermektedir.