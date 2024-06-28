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İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 28 HAZİRAN | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? İstanbul'da barajlar yüzde kaç doldu?

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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ve İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) verilerine göre, 28 Haziran 2024 tarihindeki baraj doluluk oranları açıklandı. İstanbul, Ankara ve İzmir'deki barajların doluluk seviyeleri vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Barajların doluluk seviyeleri, son yağışlara göre değişiklik gösteriyor. Peki, İstanbul baraj doluluk seviyesi nedir?

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BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR?

İstanbul, Ankara ve İzmir baraj doluluk oranları merak ediliyor. Bununla birlikte baraj doluluk oranları ne kadar olduğu sık sık gündeme geliyor. Ülke genelinde yağış miktarına göre değişiklik gösteren baraj doluluk oranları haberimizde yer alıyor.

28 HAZİRAN (İSKİ) İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR?

İstanbul Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 28 Haziran 2024 Cuma bugünkü baraj doluluk oranı grafiği şöyle:

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 28 HAZİRAN | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? İstanbul'da barajlar yüzde kaç doldu?

BARAJLARIN DOLULUK SEVİYESİ NEDİR?

Barajların doluluk seviyesi artan yağışlara göre değişiklik göstermektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde baraj doluluk oranları seviyesi ne kadar olduğu haberimizin ayrıntılarında yer alıyor.

28 HAZİRAN (ASKİ) ANKARA BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR?

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) verilerine göre, güncel baraj doluluk oranı grafiği şöyle:

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 28 HAZİRAN | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? İstanbul'da barajlar yüzde kaç doldu?

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Aktif kullanılabilir doluluk oranı aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır:

Toplam hacim - ölü hacim hacimdeki su miktarı = Kalan su miktarı ÷ toplam hacim × 100 = Yüzdelik oranı vermektedir.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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