İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2024: İstanbul barajlarında son durum nedir? Güncel baraj doluluk oranı!
27 Haziran 2024 tarihinde İstanbul, Ankara ve İzmir'deki baraj doluluk oranları merak konusu oldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ve İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) verilerine göre, baraj doluluk oranları değişiklik gösteriyor. Peki, İstanbul barajlarında son durum nedir? Güncel baraj doluluk oranı!
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BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR?
İstanbul, Ankara ve İzmir baraj doluluk oranları merak ediliyor. Bununla birlikte baraj doluluk oranları ne kadar olduğu sık sık gündeme geliyor. Ülke genelinde yağış miktarına göre değişiklik gösteren baraj doluluk oranları haberimizde yer alıyor.
27 HAZİRAN (İSKİ) İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR?
İstanbul Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 27 Haziran 2024 Perşembe bugünkü baraj doluluk oranı grafiği şöyle:
27 HAZİRAN (ASKİ) ANKARA BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR?
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) verilerine göre, 27 Haziran 2024 Perşembe bugünkü baraj doluluk oranı grafiği şöyle:
GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
Aktif kullanılabilir doluluk oranı aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır:
Toplam hacim - ölü hacim hacimdeki su miktarı = Kalan su miktarı ÷ toplam hacim × 100 = Yüzdelik oranı vermektedir.