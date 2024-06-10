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İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 10 HAZİRAN | Baraj doluluk oranı yüzde kaç? İstanbul barajlarında son durum nedir?

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10 Haziran 2024 tarihinde İstanbul, Ankara ve İzmir'deki baraj doluluk oranları merak konusu oldu. İSKİ, ASKİ ve İZSU verilerine göre baraj doluluk oranları, yağış miktarına göre değişiklik gösteriyor. İstanbul'da son yağışlarla birlikte barajların doluluk oranı artış gösterdi. İSKİ baraj doluluk oranları yüzde kaç 2024 araştırılıyor. Ankara ve İzmir'deki barajların doluluk oranları da vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

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BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR?

İstanbul, Ankara ve İzmir baraj doluluk oranları merak ediliyor. Bununla birlikte baraj doluluk oranları ne kadar olduğu sık sık gündeme geliyor. Ülke genelinde yağış miktarına göre değişiklik gösteren baraj doluluk oranları haberimizde yer alıyor.

10 HAZİRAN (İSKİ) İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 10 Haziran 2024 Pazartesi bugünkü baraj doluluk oranı grafiği şöyle:

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 10 HAZİRAN | Baraj doluluk oranı yüzde kaç? İstanbul barajlarında son durum nedir?

BARAJLARIN DOLULUK SEVİYESİ NEDİR?

Barajların doluluk seviyesi artan yağışlara göre değişiklik göstermektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde baraj doluluk oranları seviyesi ne kadar olduğu haberimizin ayrıntılarında yer alıyor.

10 HAZİRAN (ASKİ) ANKARA BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR?

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) verilerine göre, güncel baraj doluluk oranı grafiği şöyle:

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 10 HAZİRAN | Baraj doluluk oranı yüzde kaç? İstanbul barajlarında son durum nedir?

GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

GÜNCEL (İZSU) İZMİR BARAJ DOLULUK ORANLARI NASIL?

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 10 HAZİRAN | Baraj doluluk oranı yüzde kaç? İstanbul barajlarında son durum nedir?

Aktif kullanılabilir doluluk oranı aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır:

Toplam hacim - ölü hacim hacimdeki su miktarı = Kalan su miktarı ÷ toplam hacim × 100 = Yüzdelik oranı vermektedir.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Baraj Doluluk Oranı İstanbul Ankara İzmir İSKİ Çevre Gündem Yaşam Dünya Haberler

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